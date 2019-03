Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale





OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous soulignons les progrès que nous avons réalisés en tant que communauté mondiale pour mettre fin à la discrimination raciale sous toutes ses formes. Nous réfléchissons également au travail qu'il reste à faire pour que les droits de chacun soient respectés, peu importe leur race, la couleur de leur peau, leur ethnicité ou leurs origines.

« Des militants à travers le monde mènent depuis longtemps la lutte contre la discrimination raciale, d'une génération à l'autre et d'un pays à l'autre. C'est grâce à leur leadership, leur courage, leur vision et leur ténacité que nous avons réalisés des progrès importants vers un avenir plus juste et égal. Cependant, nous avons encore beaucoup de travail à faire.

« Le gouvernement du Canada travaille fort pour bâtir un pays où les droits et libertés de tous sont protégés et où chacun puisse faire entendre sa voix. Faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones est un pas important à cet égard. Nous avons pris des mesures importantes pour bâtir une nouvelle relation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. En 2016, le Canada a annoncé son plein appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et nous travaillons en plein partenariat avec les peuples autochtones pour la mettre en oeuvre.

« Nous prenons également des mesures concrètes pour lutter contre le racisme et veiller à ce que les peuples autochtones, les Canadiens noirs et tous les Canadiens aient le soutien dont ils ont besoin pour réussir, quelle que soit leur race, la couleur de leur peau, leur ethnicité, leur religion ou leurs origines. Dans le budget de 2019, nous avons annoncé un investissement de 45 millions de dollars sur trois ans pour appuyer une nouvelle stratégie pancanadienne de lutte contre le racisme. Dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, nous investissons également 25 millions de dollars pour appuyer et financer des projets visant à aider les communautés noires du Canada à prospérer.

« L'injustice et l'inégalité font mal à tous. Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à se dresser contre la discrimination, le racisme et la xénophobie, peu importe l'endroit ou le moment où ils se produisent. En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus juste et plus inclusif pour nous tous. »

