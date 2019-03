Thérapeutique Knight intente une action en justice contre Medison Biotech pour protéger les intérêts des actionnaires de Knight





MONTRÉAL, 21 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée, a annoncé aujourd'hui qu'elle a intenté une poursuite déposée à la Cour Center-Lod en Israël contre Medison Biotech Ltd. («?Medison?»), son chef de la direction Meir Jakobsohn et Tzalir Holdings Ltd («?Tzalir?»), société de portefeuille personnelle de M. Jakobsohn. Knight, au nom des actionnaires de Knight, vise à empêcher M. Jakobsohn de recourir aux réserves en liquidités de Medison pour financer sa campagne militante contre Knight.

M. Jakobsohn est membre du conseil d'administration de Knight depuis 2015, date à laquelle Knight est devenu actionnaire à 28 % de Medison, société israélienne privée. Dans le cadre de l'accord, M. Jakobsohn a été nommé au conseil d'administration de Knight (le «?Conseil?») en tant que représentant de Tzalir ? M. Jakobsohn, Tzalir et Medison détenant environ 7 % des actions de Knight («?l'intérêt de Knight?»), et plus de 85 % de l'intérêt économique de cette société de portefeuille est lié personnellement à M. Jakobsohn.

En date du 20 septembre 2018, après que Knight ait rejeté les modalités de séparations de Medison qui auraient infligé une perte financière considérable aux actionnaires de Knight et bénéficié grandement à M. Jakobsohn, le conseil d'administration de Medison a adopté une résolution présentée par M. Jakobsohn autorisant Medison à financer jusqu'à 1?000?000 de dollars américains de dépenses liées à la campagne activiste de M. Jakobsohn contre Knight. Subséquemment, en date du 4 mars 2019, M. Jakobsohn a informé le conseil d'administration de Medison de son intention probable de solliciter l'approbation par ce conseil de dépenses supplémentaires de 1?000?000 de dollars américains pour cette campagne activiste, suite au vote du conseil d'administration de Medison pour briser l'obligation contractuelle de paiement de dividende en faveur de Knight, selon les résultats financiers de 2018 de Knight, une position que ce conseil d'administration n'a renversée que sous la menace d'une action judiciaire.

Selon les détails de la poursuite, Knight allègue que la résolution est oppressante et injustement préjudiciable aux actionnaires de Knight qui détiennent 28 % de Medison parce que plus de 85 % de l'intérêt de Knight est détenu personnellement par M. Jakobsohn et pourtant, Medison paie 100 % des dépenses pour financer sa campagne de lutte.

«?L'organisation d'une lutte par procuration inutile et égoïste contre Knight est plutôt décevante pour nos actionnaires, mais filtrer les liquidités déjà limitées de Medison pour financer la campagne personnelle de M. Jakobsohn est impardonnable. Au nom de tous les actionnaires de Knight, nous ne permettrons pas à M. Jakobsohn d'utiliser les liquidités limitées de Medison pour financer sa campagne contre Knight, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Si M. Jakobsohn se livre à une campagne activiste pour son bénéfice personnel, il est juste qu'il paie de ses propres deniers. Ses actions continues illustrent le fait que ses intérêts ne sont pas alignés avec les autres actionnaires de Knight. Notre Conseil et notre direction poursuivront leur combat en faveur des droits de nos actionnaires. Les actionnaires de Knight doivent comprendre que chaque dollar dépensé par Medison pour cette campagne est un dollar qui, autrement, pourrait accroître le bénéfice net de Medison et ainsi la participation de Knight?».

