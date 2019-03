Une styliste professionnelle pour 60$ par année





MONTRÉAL, 21 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MFMK (Mon Fit Mon Kit) poursuit sur la voie de la personnalisation en offrant une expérience encore plus complète et diversifiée à sa clientèle. Les utilisateurs de la plateforme peuvent désormais accéder à une panoplie de nouveaux services tels que l'analyse détaillée de leur silhouette, échanger avec leur styliste, la proposition de kits personnalisés et même lui parler en vidéoconférence en direct. Alors que les services de stylisme classiques se détaillent à plus de 200$ pour une visite unique, l'offre de MFMK se démarque par son offre complète à un prix alléchant!



Rappelons qu'Elise Lachance, styliste depuis 10 ans, a créé MFMK en 2015, animée par le désir d'offrir un service de stylisme accessible. Elle a ainsi monté une équipe de stylistes qui, à travers la plateforme MFMK, peuvent soumettre des suggestions de vêtements aux gens en quête d'un nouveau style ou de nouveaux coups de coeur mode.

Toujours à l'écoute de sa clientèle, il est devenu évident pour l'équipe MFMK que les besoins des usagers allaient au-delà de la recommandation de vêtements. D'où cette refonte de la plateforme, qui amène MFMK à un autre niveau! Avec toutes les façons qu'offre maintenant la plateforme d'accompagner ses utilisateurs dans leurs défis mode, MFMK se positionne comme l'expert mode accessible au Canada.

À l'ère de la personnalisation

Bien que la technologie joue un grand rôle au sein de la plateforme MFMK, la jeune société innovatrice reconnait la valeur inestimable de ceux qui pratiquent le métier de styliste et tient à ce que l'humain soit au coeur de son projet. Ainsi, il est important de savoir que tous les conseils et choix prodigués par MFMK sont toujours le fruit d'une vraie équipe, humaine et passionnée, et non d'algorithmes. Ici, l'innovation ne sert qu'à élargir l'éventail des possibilités offertes par MFMK, et ce, à moindre coût!

Comment ça marche?

Afin d'accéder à tous les services maintenant offerts par MFMK, les usagers peuvent choisir le forfait qui convient à leurs besoins et leur budget. Moyennant des "crédits mode", ils pourront alors accéder aux différents services qui demeurent très abordables pour un accompagnement si complet et personnalisé. Rappelons que le grand catalogue MFMK regroupe des marques telles que Simons, Tristan, Aldo, VeroModa, pour n'en nommer que quelques-unes.

Renseignements:

Elise Lachance

e.lachance @ mfmk.com / 514.604.1442

mfmk.com



