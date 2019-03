Les FNB durables de base iShares s'ajoutent à la gamme des FNB RBC iShares





TORONTO, 21 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gamme de fonds négociés en bourse (« FNB ») (TSX : XESG, XSUS, XSEA, XSEM, XSAB, XSTB) RBC iShares s'est élargie avec le lancement des FNB durables de base iShares, six FNB qui feront leur entrée à la Bourse de Toronto aujourd'hui. Les nouveaux fonds seront gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc.



FNB indiciels axés sur les critères ESG (environnement, société et gouvernance), les FNB durables de base iShares, premiers du genre au Canada, constituent des solutions généralistes permettant aux investisseurs de constituer des portefeuilles durables, diversifiés et à faible coût avec une facilité inégalée. Ils sont par ailleurs les premiers produits découlant de l' alliance RBC iShares , un partenariat stratégique entre BlackRock Canada et RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. »).

Les FNB durables de base iShares

En lançant les portefeuilles iShares Core ETF en 2014, BlackRock Canada s'est donné pour mission, avec succès, de permettre à tous les investisseurs canadiens d'intégrer facilement des placements de base à faible coût à leurs portefeuilles. La nouvelle gamme de FNB durables de base iShares s'inscrit dans le même objectif. Ces FNB indiciels axés sur les critères ESG se veulent des placements de base durables, diversifiés et à faible coût. Les quatre FNB d'actions et les deux FNB d'obligations axés sur les critères ESG qui composent la gamme sont constitués d'une grande variété d'actions canadiennes, américaines, internationales et des marchés émergents ainsi que d'un ensemble d'obligations canadiennes, notamment à court terme.

Nom du fonds Symbole boursier Frais de gestion iShares ESG MSCI Canada Index ETF XESG 0,20 % iShares ESG MSCI USA Index ETF XSUS 0,25 % iShares ESG MSCI EAFE Index ETF XSEA 0,30 % iShares ESG MSCI Emerging Markets Index ETF XSEM 0,35 %1 iShares ESG Canadian Aggregate Bond Index ETF XSAB 0,18 % iShares ESG Canadian Short Term Bond Index ETF XSTB 0,18 %

En règle générale, les indices que les FNB cherchent actuellement à refléter visent à accroître l'incidence positive, pour les émetteurs, de titres axés sur les critères ESG choisis dans leur indice cadre respectif, tout en offrant un profil risque/rendement semblable à celui de l'indice cadre pertinent pour chaque secteur. Les indices actuels appliquent des filtres d'investissement socialement responsable afin d'exclure les titres des sociétés liées au tabac et aux armements controversés, des producteurs et des détaillants d'armes à feu civiles et des sociétés faisant l'objet de controverses très graves, tels que déterminés par le fournisseur d'indices.

Pat Chiefalo, directeur général et chef, iShares, BlackRock Canada :

« Il était important pour nous que ces FNB, premières solutions découlant de l'alliance RBC iShares, répondent à un besoin croissant et profitent réellement aux investisseurs. L'investissement durable gagne rapidement en importance, car les investisseurs souhaitent constituer leurs portefeuilles en misant davantage sur des solutions qui leur permettent d'investir en respectant leurs convictions. Ils peuvent atteindre cet objectif grâce aux FNB durables de base iShares, aussi commodes que les portefeuilles iShares Core ETF, qu'ils connaissent déjà. »



Doug Coulter, président, RBC GMA Inc. :



« Les FNB durables de base iShares, qui viennent enrichir les FNB RBC iShares, constituent une nouvelle solution novatrice pour les Canadiens, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir intégrer les critères environnement, société et gouvernance à leurs portefeuilles. L'objectif avoué de l'alliance stratégique RBC iShares est d'offrir un choix inégalé aux Canadiens qui investissent dans des FNB, un objectif que reflètent ces nouveaux produits. »

La démocratisation de l'investissement durable



La demande pour des investissements durables devrait croître considérablement au cours des dix prochaines années2, les investisseurs souhaitant accorder une plus grande importance à leurs valeurs et à leurs objectifs financiers à long terme dans leurs placements. Si les produits connexes ont longtemps occupé un créneau restreint, les avancées technologiques et l'amélioration des outils de traitement des données et de l'analyse de fonds ont modifié la façon dont les investisseurs constituent leurs portefeuilles.

Pour en savoir plus sur la gamme de FNB RBC iShares, investisseurs et conseillers peuvent consulter le site rbcishares.com .

À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à embellir leur avenir financier. Ses clients se tournent vers ce fiduciaire et fournisseur de technologies financières de premier plan afin d'obtenir les solutions dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs les plus importants. Au 31 décembre 2018, la société gérait environ 5 980 milliards de dollars US d'actifs pour le compte d'investisseurs du monde entier. Pour en savoir plus sur BlackRock, allez au www.blackrock.com/ca | Twitter : @BlackRockCA | Blogue : www.blackrockblog.com/can | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock .

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d'expérience, plus de 800 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et 1 700 milliards de dollars US d'actifs sous gestion au 31 décembre 2018, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares profitent de l'expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock, qui gère plus de fonds que toute autre société de placement3.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 425 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d'autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

Les fonds et les titres dont il est question aux présentes ne sont ni commandités, ni parrainés, ni promus par MSCI ESG Research, Bloomberg ou Barclays, qui n'acceptent aucune responsabilité à l'égard de l'un de ces fonds ou de l'un de ces titres ni à l'égard d'un quelconque indice sur lequel ces fonds et ces titres se fondent. Le prospectus comprend une description détaillée de la relation restreinte que MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays entretiennent avec Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée et les fonds connexes, le cas échéant.

MSCI et EAFE sont des marques de commerce de MSCI, Inc. (« MSCI »). Les fonds XESG, XSUS, XSEA et XSEM sont autorisés à utiliser la marque MSCI et, s'il y a lieu, la marque EAFE aux termes d'une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional Trust Company, N.A., qui vise notamment la licence octroyée à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. pour l'utilisation des indices. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé à la société Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée une sous-licence pour l'utilisation de ces marques. Les fonds XESG, XSUS, XSEA et XSEM ne sont ni commandités, ni parrainés, ni promus par MSCI, qui ne vend pas leurs parts et ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans ces fonds, ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisée sous licence. © Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. 2019. Tous droits réservés.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Maeve Hannigan, Communications, BlackRock, 416 564-1540

Leah Commisso, Communications, RBC GMA, 416 955-6498

1 S'il y a lieu, BlackRock Canada ou l'une de ses sociétés affiliées est autorisée à percevoir des frais pour chaque FNB géré par elle (« FNB iShares ») dans lequel le FNB pourrait investir (les « frais relatifs aux produits sous-jacents » et, en combinaison avec les frais de gestion payables à BlackRock Canada, les « frais annuels totaux »). Étant donné que les frais relatifs aux produits sous-jacents sont inclus dans la valeur de marché des FNB iShares dans lesquels le FNB pourrait investir, ce dernier les assume indirectement. BlackRock Canada rajustera les frais de gestion que le FNB doit lui payer de sorte que les frais annuels totaux versés directement ou indirectement par ce dernier à BlackRock Canada et à ses sociétés affiliées ne dépassent pas le pourcentage de la valeur liquidative figurant dans le tableau. Les frais annuels totaux n'incluent pas la taxe de vente harmonisée. Les frais relatifs aux produits sous-jacents assumés indirectement par ce FNB, le cas échéant, sont calculés et s'accumulent chaque jour, et sont versés à une fréquence minimale d'un an. Les termes clés qui ne sont pas définis dans le présent communiqué ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus du fonds.

2 Selon les projections de BlackRock, la valeur mondiale des FNB axés sur les critères ESG devrait passer de 25 milliards de dollars US à ce jour à plus de 400 milliards de dollars US d'ici 2028. De plus, pendant la même période, cette croissance rapide pourrait faire passer la part du marché des FNB occupée par les FNB et les fonds communs de placement axés sur les critères ESG de 3 % à 21 %. Source : BlackRock, en octobre 2018. Veuillez noter que rien ne garantit que ces prévisions se réaliseront. Le lecteur est entièrement responsable de l'utilisation qu'il fait des renseignements contenus dans ce document.

3 D'après les actifs sous gestion de 5 980 milliards de dollars américains au 31 décembre 2018.

