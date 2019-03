Louise Green du Bureau van Dijk remporte la catégorie Professionnelle de l'Année des Données Référentielles aux prix "Women in Technology and Data"





Bureau van Dijk, une société de Moody's Analytics, a le plaisir d'annoncer que Louise Green a remporté la catégorie Professionnelle de l'année des données référentielles, aux prix 2019 "Women in Technology and Data Awards". Louise Green est directrice générale, en charge du marketing et de la communication, au Bureau van Dijk.

Louise Green est responsable de la création de la demande, des communications, du renforcement des capacités de ventes, de la gestion des connaissances, et des fonctions de leadership éclairé, avec l'objectif affiché de mieux faire comprendre comment les données référentielles, Orbis en tête, peuvent être utilisées pour prendre de meilleures décisions, plus rapidement.

Orbis continue de se développer, avec une base de données comportant aujourd'hui plus de 300 millions de sociétés, et peut être utilisé de multiples manières pour améliorer la prise de décision, l'efficience et la croissance commerciale. Louise Green crée des histoires autour de ces cas d'utilisation, en communiquant avec les équipes internes et les clients, et effectue des recherches prospectives sur le contenu en constante évolution d'Orbis.

"C'est pour moi un honneur de recevoir ce prix, déclare Louise Green. "Notre objectif est que le Bureau van Dijk soit la ressource incontournable pour les sociétés et les données d'entité, tout particulièrement les données relatives aux sociétés privées et à la propriété d'entreprises. Les cas d'utilisation pour les données référentielles sont en constante évolution. Comprendre ces développements, et comment Orbis peut aider les clients à relever leurs défis, est un élément crucial."

Louise Green travaille au Bureau van Dijk depuis sa création, dans un parcours où plusieurs propriétaires de capitaux privés se sont succédé, le bureau s'apprêtant aujourd'hui à devenir une unité d'exploitation au sein de Moody's Analytics. Louise Green soutient Orbis depuis la première heure, en tant que BvD Suite, en 1999, qui proposait des informations sur trois millions de sociétés, recueillies entre les diverses bases de données de Bureau van Dijk. Louise Green est derrière le choix du nom Orbis, et a joué un rôle central dans la création de la marque, jusqu'à la faire devenir un chef de file des bases de données sur les sociétés privés et les données d'entité.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Orbis.

