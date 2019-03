/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada rencontre des dirigeants du milieu des affaires de l'Est de Montréal/





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, rencontrera des intervenants du milieu des affaires et de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal pour discuter des avantages du plan d'infrastructure du gouvernement du Canada pour la ville de Montréal et la province de Québec.

Date: le jeudi 21 mars 2019

De 11 h 30 à 13 h 45

Le ministre Champagne s'adressera à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

OUVERT AUX MÉDIAS

Hôtel DoubleTree by Hilton Montréal

1255, rue Jeanne-Mance

H5B 1E5

Montréal (Québec)

