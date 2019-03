Culture Mauricie et le Conseil de la Nation Atikamekw s'associent pour offrir une formation en gestion de carrière pour les artistes atikamekw de la relève





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Culture Mauricie et le Conseil de la Nation Atikamekw annoncent aujourd'hui la tenue d'une formation par les pairs en développement et gestion de carrière pour les artistes atikamekw de la relève en arts visuels et en arts de la scène. Les 25 et 26 mars se tiendra ainsi l'évènement Ki wapamitonano (littéralement On se rencontre) au Centre Sakihikan de La Tuque. La programmation prévoit des formations et des ateliers offerts aux artistes Atikamekw par des intervenants artistiques issus des Premières Nations. De plus, les participants pourront bénéficier d'un coaching personnalisé à distance.

Jacques Newashish, artiste multidisciplinaire, Guy Sioui Durand, sociologue de l'art, et Shauit, auteur-compositeur-interprète sont les trois artistes-formateurs. Ils partageront avec les participants leur parcours artistique et les défis qu'ils ont surmontés. Tant en arts visuels qu'en arts de la scène, ils aborderont également les réalités du marché, les réseaux de diffusion, les différentes facettes de l'autogestion liées à la gestion du temps et des revenus, les stratégies de promotion et les sources de financement.

« Il s'agit d'une première formation organisée par Culture Mauricie pour les artistes atikamekw de la région et nous en sommes très fiers. C'est une occasion unique d'outiller ces artistes de la relève afin qu'ils soient en mesure de gérer et de propulser leur carrière », souligne Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

« Tout le sens de Ki wapamitonano se trouve dans l'idée, simple mais fondamentale, que l'art est d'abord l'objet d'une rencontre. Je suis très heureux de l'aboutissement de ce projet, car il défend le rôle essentiel des artistes dans nos sociétés et il reconnaît la place des Atikamekw dans le dynamisme culturel de la Mauricie », a mentionné Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

« Je tiens à féliciter cette initiative. Je suis fière de participer à cette première édition de formation par les pairs qui promeut l'accompagnement d'artistes autochtones. Les arts, en général, favorisent un rapprochement entre les cultures. Les artistes partagent passionnément leur identité et suscitent l'envie de mieux les connaître, de découvrir leurs origines, leur langue et leur culture. Les artistes sont des diffuseurs de fierté! J'espère que l'événement contribuera à l'éclosion de nouveaux talents autochtones et à leur rayonnement », a mentionné Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones.

La première journée de formation se terminera par un cocktail dînatoire où les artistes auront l'occasion de performer et d'exposer leurs oeuvres et à l'occasion duquel les partenaires du projet prendront également la parole. La deuxième journée de formation se poursuivra sous forme de coaching individualisé avec la présence de plusieurs intervenants, parmi lesquels le Conseil des arts et lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Centre d'amitié autochtone de La Tuque, la Ville de La Tuque, le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, Culture Trois-Rivières et le Musée POP.

Cette formation est rendue possible grâce au financement de Services Québec, au soutien du Secrétariat aux affaires autochtones du Gouvernement du Québec ainsi que celui de la Ville de La Tuque.

