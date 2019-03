Les publicités sur le vapotage devraient décourager les jeunes, mais inciter les fumeurs à effectuer la transition : Rothmans, Benson & Hedges





TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - Dans sa présentation d'aujourd'hui à Santé Canada, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a soutenu que le gouvernement devrait prendre des mesures pour prévenir la publicité et la promotion du vapotage destinées aux jeunes, alors qu'il détermine comment de telles technologies pourraient aider les Canadiens adultes à délaisser la cigarette.

Selon RBH, la publicité et la promotion du vapotage ne devraient jamais cibler les jeunes et de nouvelles règles sont requises à cet égard. Le vapotage devrait être réglementé, commercialisé et vendu de façon responsable, et uniquement de façon à fournir une solution de rechange aux adultes qui fument actuellement la cigarette.

Plus précisément, RBH accueille favorablement les restrictions quant à l'emplacement et au contenu des publicités sur les produits de vapotage, ainsi qu'aux promotions de vente au détail, visant à tenir les jeunes à l'écart du vapotage.

Par contre, une interdiction totale de publicité et de promotion du vapotage constituerait une occasion manquée d'améliorer la santé des quelque quatre millions de fumeurs canadiens qui, autrement, continueraient de consommer la cigarette.

Le gouvernement devrait étudier davantage d'occasions d'offrir aux fumeurs adultes des renseignements faciles d'accès et exacts sur les solutions de rechange moins nocives que la cigarette, comme le vapotage.

Santé Canada reconnaît déjà que les risques du tabagisme et du vapotage sur la santé sont différents. RBH invite le gouvernement à continuer de tenir compte de l'échelle de risques et du nombre toujours croissant de preuves scientifiques quant aux risques que présente chaque type de produit qui contient du tabac et de la nicotine.

L'objectif de RBH est de cesser de vendre des cigarettes et d'aider les adultes fumeurs qui ne désirent pas cesser entièrement de consommer de la nicotine à passer à des solutions de rechange moins nocives.

Le gouvernement du Canada peut aider à concrétiser cette vision encore plus rapidement en accueillant favorablement la science, la technologie et l'innovation quant aux solutions de rechange au tabagisme pour les adultes, comme le vapotage et le tabac chauffé, un processus selon lequel les consommateurs peuvent chauffer le tabac plutôt que le brûler.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

« Le meilleur choix consiste à ne jamais commencer à vapoter, à fumer ou à consommer de produit à base de nicotine, ou à arrêter complètement. »

« Nous soutenons complètement l'objectif du gouvernement de réduire le vapotage chez les jeunes. Un avenir sans fumée au Canada relève simplement du bon sens. »

« Des solutions de rechange novatrices, comme le vapotage et le tabac chauffé, sont différentes du tabagisme et devraient faire partie d'une approche sensée d'amélioration de la santé publique globale par les gouvernements. »

« Le gouvernement fédéral peut faire en sorte que le Canada devienne sans fumée plus rapidement en permettant aux Canadiens d'en savoir plus sur les choix qu'ils font. »

