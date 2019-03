Smart Contract Security Alliance ajoute Fujitsu R&D Center à ses membres





SAN FRANCISCO, 21 mars 2019 /PRNewswire/ -- La Smart Contract Security Alliance (Alliance pour la sécurité des contrats intelligents), une collaboration entre les chefs de file de l'industrie qui recommandent des normes et des lignes directrices en matière de sécurité pour le secteur de la chaîne de blocs, a ajouté le centre de recherche et développement Fujitsu R&D Center Co., Ltd. à ses membres. Fujitsu R&D Center, une société du groupe Fujitsu basée en Chine, est la première institution de recherche et développement chinois à obtenir un statut juridique indépendant. Depuis son établissement en 1935, Fujitsu Limited est le premier fournisseur de services informatiques japonais et est également chef de file dans le développement d'Hyperledger.

« Fujitsu est une société informatique prospère et établie depuis longtemps, qui a apporté des contributions majeures à Hyperledger », a déclaré Richard Ma, PDG de Quantstamp et co-fondateur de la Smart Contract Security Alliance. « Nous sommes ravis de pouvoir prendre en compte leur implication et leur intérêt pour Hyperledger pour l'expertise collective de l'alliance. »

Bien que les entreprises s'intéressent généralement aux applications de la chaîne de blocs, l'absence de normes de sécurité a conduit de nombreux adaptes potentiels à rester à l'écart. Les applications de la chaîne de blocs, comme les contrats intelligents, offrent un grand potentiel pour les sociétés dans de nombreux secteurs, car elles peuvent réaliser des gains d'efficacité et résoudre des problèmes auxquels d'autres technologies ne sont pas en mesure d'apporter des réponses. Il est essentiel de s'attaquer aux défis de sécurité qui font obstacle à l'adoption plus large de la chaîne de blocs, par le biais d'initiatives telles que la Smart Contract Security Alliance.

La Smart Contract Security Alliance, fondée par Quantstamp, travaille avec les chefs de file de l'industrie afin de développer des normes reconnues, en vue de la création et l'évaluation de la sécurité des contrats intelligents et des applications de la chaîne de blocs. Grâce au développement de ces normes, la Smart Contract Security Alliance vise à professionnaliser le secteur de la chaîne de blocs et à en généraliser l'adoption.

« Les organisations telles que la Smart Contract Security Alliance sont indispensables pour apporter professionnalisme et sécurité dans le secteur émergent de la chaîne de blocs », a déclaré Kentarou Fuji, vice-président de l'unité de marketing mondial chez Fujitsu Limited. « Nous sommes heureux de travailler avec nos pairs au sein de l'alliance, pour que cette industrie atteigne son plein potentiel. »

La Smart Contract Security Alliance compte parmi ses membres : Quantstamp, Layer X, NRI Secure, Blockgeeks, Modular Inc., ainsi que l'école d'informatique Crystal Centre de l'université nationale de Singapour. L'alliance fournira bientôt davantage d'orientations à la communauté de la chaîne de blocs et partagera ses enseignements en matière de sécurité contractuelle intelligente.

Fujitsu Limited est un membre privilégié d'Hyperledger. Au mois de juillet 2017, la société a augmenté de 270 % la vitesse des transactions d'Hyperledger, en améliorant la communication entre les applications de la chaîne de blocs et la chaîne de blocs sous-jacente. Fujitsu a également mis au point un « cadre de production de chaîne de blocs », qui permet aux entreprises de développer des plus petits produits viables (PPPV) en 5 jours. En juin dernier, la société a lancé un nouveau produit, un « service d'actifs de chaînes de blocs », qui permet aux entreprises de mieux commercialiser leurs produits auprès de clients potentiels. En mars 2018, Fujitsu a mis au point un logiciel qui détecte d'éventuelles vulnérabilités dans les contrats intelligents d'Ethereum.

Les entreprises de sécurité intéressées par les progrès des normes dans la technologie de la chaîne de blocs sont encouragées à rejoindre la Smart Contract Security Alliance et participer à l'avenir de la sécurité de la chaîne de blocs.

Plus d'informations sont disponibles sur SmartContractSecurityAlliance.com ou bien prenez directement contact en écrivant à hello@smartcontractsecurityalliance.com

En savoir plus sur Fujitsu sur fujitsu.com/global/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/838334/Fujitsu_Smart_Contract_Security_Alliance.jpg

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 06:15 et diffusé par :