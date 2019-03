HOLOGIC OUVRE UN CENTRE D'APPRENTISSAGE ET D'EXPERIENCE DE POINTE A ZAVENTEM





Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX), une entreprise de technologie médicale novatrice spécialisée dans l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes par le biais d'une détection et d'un traitement précoces, a ouvert aujourd'hui son premier « Learning and Experience Centre » à Zaventem. Cette installation ultramoderne offre de multiples possibilités de formation pour les clients, les professionnels de la santé et les employés dans la région EMEA, et vise aussi à centraliser l'expérience éducative pour les technologies de Hologic.

Des technologies révolutionnaires pour minimiser l'incertitude et maximiser la confiance parmi les professionnels de la santé

Les radiologues, les techniciens de laboratoire, les gynécologues-obstétriciens et bon nombre d'autres professionnels de la santé comptent sur les performances des solutions de Hologic lorsque des vies sont en jeu. Le centre d'apprentissage et d'expérience de 1.500 m2 accueille des laboratoires de formation entièrement équipés, avec des possibilités de présenter les technologies appartenant aux quatre divisions de Hologic ? santé mammaire et osseuse, diagnostic, chirurgie gynécologique et esthétique médicale ? afin de garantir un niveau de compréhension optimal et d'offrir des expériences interactives.

« L'ouverture de notre nouveau Hologic Learning and Experience Centre à Zaventem constitue un jalon important dans l'histoire de notre entreprise et témoigne de notre engagement profond à offrir une formation et un soutien inégalés à nos clients », a déclaré Jan Verstreken, Regional President EMEA and Canada chez Hologic. « Hologic est un champion mondial en matière de santé des femmes. Nous apportons une technologie de pointe aux systèmes de santé du monde entier. Les patients sont au coeur de nos préoccupations, et lorsque leur santé est en jeu, rien ne nous importe plus que d'offrir le diagnostic et le traitement le plus rapide, le plus efficace et le plus précis possible. Et puisque Hologic continue à se développer en tant que leader dans ce domaine, nous nous engageons à soutenir les systèmes de santé et leurs patients en veillant à l'utilisation optimale de nos technologies uniques, au bénéfice direct de millions de patients dans la région ».

Un pôle central pour le savoir-faire de Hologic à Bruxelles, au coeur de l'Europe

Pour la toute première fois, Hologic réunit des outils de formation et d'éducation à ses produits et solutions sous un seul et même toit ? situé au coeur de l'Europe ? dans le but d'offrir l'expérience la plus cohérente, la plus pratique et la plus interconnectée possible. Le « Hologic Learning and Experience Centre » présente notamment les produits et services suivants :

3Dimensionstm ? un système de mammographie qui fournit les images 3Dtm les plus rapides et les plus précises qui soient et qui offre l'assurance cliniquement avérée d'un flux de travail amélioré et plus confortable.

Panther Fusion ® ? une plateforme de test moléculaire intégrée et entièrement automatisée avec une réelle automatisation échantillon-résultat, des options de flux de travail adaptables et un menu de tests consolidé.

? une plateforme de test moléculaire intégrée et entièrement automatisée avec une réelle automatisation échantillon-résultat, des options de flux de travail adaptables et un menu de tests consolidé. NovaSure ® ? une procédure d'ablation endométriale mini-invasive, en une seule séance de cinq minutes, pour réduire ou arrêter les saignements utérins anormaux.

? une procédure d'ablation endométriale mini-invasive, en une seule séance de cinq minutes, pour réduire ou arrêter les saignements utérins anormaux. PicoSure® ? une station de travail laser pour éliminer les tatouages et revitaliser la peau en diminuant les rides, les cicatrices d'acné et les pigmentations telles que taches de rousseur, taches solaires et décoloration.

La création du pôle européen de Hologic et la consolidation des principales fonctions européennes, dont les services à la clientèle, créeront jusqu'à 60 nouveaux emplois en Belgique dans les 12 mois à venir. Le nouveau centre devrait accueillir chaque année plusieurs milliers de visiteurs, dont des professionnels de la santé, des leaders d'opinion, des clients existants et des clients potentiels, des partenaires et des employés.

À propos de Hologic

Hologic, Inc. est une entreprise de technologie médicale qui se spécialise principalement dans l'amélioration de la santé et du bien-être de la femme des femmes par le biais d'une détection et d'un traitement précoces.

Hologic compte actuellement plus de 6.300 employés au service de clients dans plus de 21 pays. Hologic est présent en Belgique depuis 1992 et emploie actuellement 100 personnes dans ses installations de Zaventem. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hologic.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut comporter des informations prospectives concernant les risques et les incertitudes, notamment les déclarations relatives à l'utilisation des produits d'Hologic ainsi que des futurs plans d'embauche et d'expansion. Il est donc impossible de garantir que ces produits permettront d'obtenir les bénéfices décrits ici ou que ces bénéfices seront observés dans des conditions particulières, sur un patient donné, étant donné que l'effet réel du recours aux produits ne peut être déterminé qu'au cas par cas. Par ailleurs, il est impossible de garantir que ces produits constitueront une réussite sur le plan commercial ou que le niveau de vente prévu sera atteint. Enfin, rien ne garantit qu'Hologic atteindra ses objectifs de croissance, d'embauche ou d'expansion. Hologic rejette expressément toute obligation ou la possibilité de diffuser publiquement des mises à jour ou des révisions des déclarations émises dans les présentes pour faire apparaître les changements d'attentes ou toute modification des événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations reposent.

Ces informations ne constituent pas une sollicitation d'achat ou de promotion de produit là où de telles activités sont interdites. Pour des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez contacter un délégué commercial local d'Hologic ou écrire à womenshealth@hologic.com.

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 06:05 et diffusé par :