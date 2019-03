Cadillac en ligne transforme le magasinage de produits de luxe





La première salle d'exposition numérique en ligne sur le marché offre une expérience personnalisée unique en son genre, en exclusivité au Canada

TORONTO, le 21 mars 2019 /CNW/ - Cadillac en ligne est un acheteur personnel additionné d'une salle d'exposition numérique interactive en ligne qui offre aux consommateurs la possibilité d'acheter facilement un produit Cadillac, où qu'ils se trouvent. La marque de véhicules de luxe a transformé un studio de cinéma de Toronto de 930 mètres carrés en une salle d'exposition en ligne.

Cadillac en ligne aux clients d'avoir des conversations individuelles avec des représentants en ligne qualifiés à partir de n'importe quel appareil mobile ou de bureau. Cet outil, une première en Amérique du Nord, fournit aux clients des réponses réelles à leurs questions au sujet de l'achat d'une voiture, ainsi qu'un accès à des images dynamiques des véhicules pour leur permettre d'en découvrir tous les détails - tout cela en parlant à un expert en produits compétent et sympathique à l'aide d'une transmission vidéo unidirectionnelle.

« Les consommateurs de produits de luxe d'aujourd'hui sont de plus en plus pressés et font preuve de plus de discernement que jamais, a déclaré Hoss Hassani, directeur général de Cadillac Canada. Et si quelqu'un proposait une expérience alliant commodité et accessibilité, accompagnée d'un haut niveau de personnalisation? C'est exactement ce qu'est Cadillac en ligne. »

Les données récentes de Google montrent que deux fois plus d'acheteurs de voitures commencent leurs recherches en ligne plutôt que dans un établissement concessionnaire.i En outre, dans le secteur de la vente au détail, 55 % des acheteurs en ligne abandonnent un achat s'ils ne parviennent pas à trouver rapidement la réponse à une question, et 74 % des consommateurs sont susceptibles de changer de marque s'ils trouvent le processus d'achat trop ardu.ii

Sur la page d'accueil de cadillac.ca, les clients peuvent choisir de lancer une nouvelle session avec un représentant en ligne, d'afficher une session préenregistrée ou de réserver une session en direct à une date ou une heure ultérieure. L'outil propose également des visites virtuelles de la salle d'exposition Cadillac en ligne.

Une fois l'expérience terminée, le client a la possibilité de se connecter à un établissement concessionnaire Cadillac local afin de pouvoir réserver un essai routier et prendre les mesures suivantes menant vers l'achat.

L'EXPÉRIENCE CADILLAC EN LIGNE

La salle d'exposition Cadillac en ligne propose 10 véhicules de la gamme 2019 de Cadillac. Chaque représentant en ligne est équipé d'un iPhone X, d'un support Osmo Mobile et d'un casque Bluetooth, offrant une transmission audio bidirectionnelle et une transmission vidéo en direct unidirectionnelle. Les représentants sont également équipés d'une application leur permettant de présenter n'importe quelle option de couleur, de roues et d'accessoires qui suscite l'intérêt du client.

Les clients peuvent réserver leurs rendez-vous sur Cadillac en ligne à l'adresse www.cadillac.ca ou en parlant à un représentant en ligne pendant les heures d'ouverture, du dimanche au jeudi de 18 h à 2 h, heure de l'Est.

CONTENU EN LIGNE SUPPLÉMENTAIRE

Pour répondre aux clients qui visitent la salle d'exposition en dehors des heures d'ouverture, Cadillac en ligne offre du contenu axé sur les produits et conçu en fonction de la salle d'exposition et de ses représentants en ligne.

En dehors des heures d'ouverture, les clients peuvent réserver une session Cadillac en ligne à une date ou une heure ultérieure. Les utilisateurs peuvent regarder des aperçus détaillés des véhicules de leur choix présentés à la première personne du point de vue d'un représentant en ligne, avec des surimpressions de zones dynamiques et des voix hors champ visant à communiquer les principales caractéristiques de style, de technologie et de performance, ainsi que les avantages réels pour les consommateurs.

Les personnes en attente de leur rendez-vous programmé peuvent explorer le salon en 3D à l'aide de la technologie Matterport ou visionner une série de sessions préenregistrées dans l'espace Cadillac en ligne.

