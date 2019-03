/R E P R I S E -- Avis aux médias - Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe - 500 professionnelles en soins manifesteront pour dénoncer l'inaction de l'employeur du CISSS de la Montérégie-Est/





SAINT-HYACINTHE, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les représentant-e-s des médias sont prié-e-s de noter que plus de 500 professionnelles en soins manifesteront ce jeudi 21 mars à 11 h 30, pour dénoncer la situation insoutenable qui perdure au Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe. Madame Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ sera présente à la manifestation et M. Jean-Michel Varin, président du FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Est (FIQ-SPSME) sera également présent. Les deux porte-parole s'adresseront aux manifestantes et seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire Quoi : Manifestation des professionnelles en soins devant le Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe Quand : Jeudi, 21 mars 2019 Heure : 11 h 30 Lieu : Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe

1800, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2T2

À propos du FIQ-SPSME

Le FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Est représente près de 3 800 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

À propos de la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :