/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly soulignera l'importance du tourisme sportif à l'occasion du Congrès des événements sportifs/

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, soulignera l'importance du tourisme sportif pour l'économie canadienne lors du Congrès des événements sportifs de l'Alliance canadienne du tourisme...

Mercredi 20/03/2019 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 22 millions $2, 8, 17, 21, 22 & 26. No comp 5 Lot garanti de LOTTO 6/4974604614-01 ONTARIO 498, 19, 23, 30, 38 & 49. No comp. 22 POKER LOTTO Main gagnante: 4-C, J-D, 5-C, 7-D, 2-D. Légende: C =...