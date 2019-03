/R E P R I S E -- Avis aux médias - Budget du Québec 2019 - La FQM au huis clos des médias/





QUÉBEC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, sera présent au huis clos des médias du budget du Québec, le jeudi 21 mars prochain.

M. Demers sera disponible pour commenter le budget sur les mesures touchant les municipalités et les régions jusqu'à la présentation du budget par le ministre des Finances, M. Éric Girard, à l'Assemblée nationale vers 16 h.

Aide-mémoire Date : Le jeudi 21 mars 2019 Lieu : Centre des Congrès de Québec 1000, boulevard René-Lévesque Est Québec

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Ayant comme priorité la défense de l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1?000 municipalités et MRC membres.

