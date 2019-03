/R E P R I S E -- Avis aux médias - Sommet municipal - Résilience Climat le 21 mars à Gatineau/





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra le 21 mars prochain, à Gatineau, le Sommet municipal - Résilience Climat.

Organisé en collaboration avec Ouranos, ce rendez-vous phare permettra de faire le point sur le rôle, les responsabilités et les défis des gouvernements de proximité en matière d'adaptation et de préparation face aux impacts des changements climatiques, en se basant sur les meilleures pratiques établies et les leçons apprises par les municipalités ayant déjà eu à y faire face. L'événement sera également l'occasion de discuter des outils que les gouvernements fédéral et québécois devraient mettre à la disposition des décideurs municipaux pour agir plus efficacement en la matière.

Le sommet sera animé par madame Esther Bégin, journaliste et chef d'antenne de CPAC, et réunira plus de 250 élues, élus et gestionnaires municipaux, experts et partenaires de partout au Québec. Parmi les intervenants qui prendront la parole, mentionnons, entre autres :

M. Alexandre Cusson , président de l'UMQ;

, président de l'UMQ; M me Suzanne Roy , présidente ex-officio et présidente du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie ;

, présidente ex-officio et présidente du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ et mairesse de ; M. Maxime Pedneaud-Jobin , président du Caucus des grandes villes de l'UMQ et maire de Gatineau;

, président du Caucus des grandes villes de l'UMQ et maire de Gatineau; M. Alain Bourque , directeur général d'Ouranos;

, directeur général d'Ouranos; M. Mario Cyr , directeur photo et explorateur des fonds marins;

, directeur photo et explorateur des fonds marins; M me Marie-Hélène Lajoie , directrice générale de la Ville de Gatineau ;

, directrice générale de la ; M me Catherine Potvin , professeure au Département de biologie de l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les changements climatiques et les forêts tropicales;

, professeure au Département de biologie de l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du sur les changements climatiques et les forêts tropicales; M. François Reeves , cardiologue et professeur agrégé de médecine à l'Université de Montréal;

, cardiologue et professeur agrégé de médecine à l'Université de Montréal; M. Claude Villeneuve , biologiste et professeur titulaire au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Des élues, élus et gestionnaires de huit municipalités et MRC (Granby, Matane, Montréal, Percé, Saint-Bruno-de-Montarville, Trois-Rivières, Victoriaville, MRC de Papineau) présenteront par ailleurs des exemples d'initiatives locales en adaptation aux changements climatiques pouvant être implantés dans d'autres communautés.

Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence auprès de monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias, au (438) 827-4560 ou à plemieux@umq.qc.ca.

Quoi : Sommet municipal - Résilience Climat de l'UMQ



Date : Le jeudi 21 mars 2019



Heure : 9h - 14 h 30



Lieu : Hôtel DoubleTree By Hilton Gatineau-Ottawa

1170 Chemin Aylmer

Gatineau

