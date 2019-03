/R E P R I S E -- Avis aux médias : Manon Massé et Vincent Marissal participent au huis clos du budget 2019-2020/





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants et représentantes des médias sont prié.es de noter que la porte-parole de Québec solidaire et responsable en matière de lutte aux changements climatiques, Manon Massé, ainsi que le responsable du parti en matière de finances publiques, Vincent Marissal, seront présent-es au huis clos, jeudi 21 mars, pour analyser et commenter le budget du Québec 2019-2020.

Aide-mémoire : DATE : Jeudi 21 mars 2019 HEURE : 9 h à 16 h ENDROIT : Centre des congrès de Québec

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :