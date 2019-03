Tommy Hilfiger invite les entrepreneurs sociaux à participer au Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge





Tommy Hilfiger, une société détenue par PVH Corp. [NYSE: PVH], a le plaisir d'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la participation à la deuxième édition du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge . L'objectif de cette initiative mondiale est de soutenir les jeunes pousses entrepreneuriales et les sociétés en phase intermédiaire développant des solutions qui encouragent le changement inclusif et positif dans la mode. Suite à une année parsemée de succès, la société est ravie de continuer à identifier des opportunités qui soutiennent le progrès de l'industrie de la mode.

« La première édition de cette initiative globale a été une aventure passionnante qui a mis en exergue des idées incroyables qui pourraient changer les vies des personnes grâce à un paysage de la mode positif et inclusif », a affirmé Tommy Hilfiger. « Le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge nous permet de réaliser du mentorat et de soutenir les entrepreneurs sociaux qui se donnent corps et âme à traiter des questions qui les passionnent. Une façon de célébrer l'esprit entrepreneurial et l'optimisme déterminé qui sont l'ADN de notre marque. »

Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leurs propositions de projet mettant l'accent sur la mode inclusive. Le processus multiphase de quatre mois désignera six finalistes parmi les participants. Ces finalistes seront invités à développer leurs plans de projet avec le soutien d'une équipe d'experts Tommy Hilfiger spécialisés sur le site du Campus of the Future à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ils présenteront leurs concepts finalisés à l'échelle mondiale lors de l'événement final Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, début 2020. À cette occasion, le jury prestigieux sélectionnera deux lauréats qui seront récompensés par 150 000 ? pour soutenir leurs entreprises. Les gagnants recevront un mentorat d'un an avec des experts de Tommy Hilfiger dans le monde entier, ainsi que des experts de l'INSEAD ; ils remporteront également une place dans le Programme d'entreprenariat social de l'INSEAD (ISEP). En plus, le lauréat du « Prix du public » recevra 10 000 ?.

L'événement final du premier Challenge a eu lieu en janvier 2019, avec un jury formé d'experts célèbres comme M. Tommy Hilfiger ; le mannequin et activiste Arizona Muse ; le PDG de Tommy Hilfiger Global et PVH Europe, Daniel Grieder ; le CFO et COO de Tommy Hilfiger Global et PVH Europe, Martijn Hagman ; la partenaire fondatrice de Social Impact Venture, Willemijn Verloop ; le professeur et directeur de la chaire Entreprenariat social à Católica-Lisbon et professeur invité à l' INSEAD, Filipe Santos ; et la directrice générale de Fashion for Good, Katrin Ley. Le jury a remis le montant total de 210 000 ? aux trois gagnants : Selina Wamucii, doctHERs et Auf Augenhoehe.

La mission de Tommy Hilfiger est de faire partie des sociétés créatrices d'art de vie leaders engagées à la durabilité à travers la manière dont elle crée ses produits, gère ses affaires et connecte avec les communautés et les parties prenantes. Pour de plus amples informations sur le développement durable de Tommy Hilfiger, veuillez consulter : http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16

Les inscriptions sont ouvertes du 21 mars 2019 au 12 mai 2019 et peuvent se faire ici.

D'autres informations sur le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge et les conditions de participation sont disponibles ici : http://global.tommy.com/int/en/about/corporate-responsibility/16

Les amis de la marque et ceux qui la suivent sont invités à joindre la conversation sur les médias sociaux par le biais de #TommyHilfiger, #FashionFrontierChallenge, #MakeNewPossible et @TommyHilfiger.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d'un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l'un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d'intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d'accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement choisis, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d'accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

Avec une histoire longue de plus de 135 ans, PVH a fait preuve d'excellence dans le développement de marques et d'entreprises avec de riches héritages américains, pour devenir l'un des plus importants fabricants de vêtements au monde. Nos plus de 36 000 collaborateurs opèrent dans plus de 40 pays, pour un chiffre d'affaires annuel s'approchant des 9 milliards de dollars. Nous sommes propriétaires des marques emblématiques CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga et Geoffrey Beene ainsi que de la marque de sous-vêtementsTrue & Co. axée sur le numérique. Nous commercialisons par ailleurs toute une gamme d'articles sous marques propres ou à licence, de renommée nationale et internationale.

*La marque Speedo est sous licence à perpétuité de Speedo International Limited pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

