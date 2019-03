Évasion du Centre de guérison Stan Daniels





EDMONTON, le 20 mars 2019 /CNW/ - Service correctionnel Canada

Le 20 mars 2019 le personnel du Centre de guérison Stan Daniels a découvert que Jesse Leppanen manquait à l'appel. Le Centre de guérison Stan Daniels est géré par les Native Counselling Services of Alberta (NCSA).

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

Jesse Leppanen, âgé de 27 ans, mesure 168 cm (5 pi 6 po) et pèse 66 kg (146 lb). Il a le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux blonds. Il a des tatouages au les deux jambes les deux bras, poitrine, cou, les épaules et les oreilles.

Il purge actuellement une peine de 8 ans, 8 mois et 14 jours pour homicide involontaire coupable et omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Jesse Leppanen est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC et NCSA procèdera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC et NCSA a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 23:29 et diffusé par :