Le BAC félicite le gouvernement fédéral pour le budget de 2019





OTTAWA, le 20 mars 2019 /CNW/ - Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) félicite le gouvernement fédéral pour son dépôt du budget de 2019, qui propose du financement pour aider à protéger les Canadiens et leurs collectivités des conséquences des désastres naturels. De plus, le BAC est heureux de constater un intérêt renouvelé à l'égard de la protection du Canada contre les cybermenaces.

« Le BAC et ses membres ont fait la promotion d'un financement réservé à l'atténuation des conséquences des désastres naturels, et accueillent favorablement cette mesure », a indiqué Don Forgeron, président et chef de la direction du BAC. « Le secteur de l'assurance de dommages continue de constater les effets dévastateurs de cette nouvelle ère, marquée par un climat changeant et imprévisible. »

« L'an dernier, les dommages assurés dus aux conditions météorologiques extrêmes à l'échelle du Canada se sont élevés à 1,9 milliard de dollars, soit le quatrième montant le plus élevé jamais enregistré », a ajouté M. Forgeron. « Toutefois, contrairement à la tempête de verglas de 1998 au Québec, aux inondations de 2013 à Calgary et aux feux de forêt de 2016 à Fort McMurray, il n'y a pas de phénomène unique qui a expliqué le montant élevé versé pour les pertes en 2018. Les Canadiens et leurs assureurs ont plutôt subi des pertes importantes en raison de divers phénomènes météorologiques de plus petite envergure d'un océan à l'autre. »

Selon le BAC, les annonces suivantes du budget de 2019 sont particulièrement importantes :

Un doublement unique du montant des transferts de la taxe sur l'essence pour accélérer les investissements dans l'infrastructure à l'échelle du pays, et 2,2 milliards de dollars pour que les municipalités investissent dans des mesures de mitigation des sinistres.

Un investissement de 151 millions de dollars en science et en modélisation sur cinq ans pour améliorer la capacité du Canada à prédire les phénomènes météorologiques violents au moyen de systèmes d'alerte rapide et à intervenir face à ceux-ci. Cet investissement nous permettra aussi de mieux comprendre la nature des risques que posent les inondations, les feux de forêt et les tremblements de terre. Les assureurs comptent beaucoup sur les renseignements scientifiques et les données du gouvernement pour établir avec exactitude leurs primes. De plus, les municipalités tirent parti de ces données pour établir un ordre de priorité de leurs efforts de mitigation des sinistres.

Un investissement de 5 millions de dollars sur cinq ans, dès 2019-2020, à Sécurité publique Canada pour le développement d'activités de sensibilisation « tous risques » destinées à des publics à risque, comme les Canadiens à faibles revenus, les personnes âgées, les personnes ayant un handicap, les nouveaux immigrants et les Autochtones. Cet investissement soutient la recherche du BAC qui indique que les Canadiens vulnérables ne prendront pas les mesures nécessaires pour se protéger, sauf s'ils connaissent les risques auxquels ils font face.

Un engagement de 211 millions de dollars sur cinq ans, dès 2019- 2020, et de 49,4 millions de dollars par année pour soutenir la résilience accrue et la gestion des urgences pour les Autochtones dans les réserves. De plus, le gouvernement investira 48 millions de dollars sur quatre ans à compter de 2020-2021 dans des projets d'infrastructure dans les réserves, lesquels protégeront les communautés autochtones contre les dangers liés au climat. Les Canadiens autochtones qui habitent dans les réserves peuvent être particulièrement vulnérables, car ils ne peuvent souvent pas être relogés en lieu sûr.

Un investissement de 144,9 millions de dollars sur cinq ans pour protéger les cybersystèmes essentiels du Canada, y compris ceux des secteurs des finances, des télécommunications, de l'énergie et du transport. Le gouvernement a l'intention de proposer une nouvelle mesure législative et d'apporter les modifications nécessaires aux lois existantes afin d'instaurer un nouveau cadre de cybersystèmes essentiels. L'investissement aidera aussi le Centre canadien pour la cybersécurité à offrir aux propriétaires et aux exploitants des infrastructures essentielles des conseils et une orientation sur la façon de mieux prévenir et contrer les cyberattaques. Le BAC accueille favorablement les investissements visant à prévenir ce risque de plus en plus important à la sécurité financière et physique des Canadiens.

Le budget montre également un soutien à l'égard du travail du Groupe d'experts sur la finance durable et présente une approche volontaire et progressive de divulgation des risques financiers liés au climat. Le Groupe d'experts a consulté des participants aux marchés financiers et d'autres parties prenantes, y compris le BAC et ses sociétés membres.

