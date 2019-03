WestJet et Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD s'associent pour partager la joie





Des bénéficiaires du partenaire caritatif surprennent un bénévole à la réalisation de voeux et un WestJetter de longue date dans la vidéo #Journéemondialedubonheur

CALGARY, le 20 mars 2019 /CNW/ - Pour célébrer la Journée mondiale du bonheur, WestJet et le partenaire caritatif WestJet tient aux enfants, Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD Canada, partagent une nouvelle vidéo qui fera certainement sourire. Regardez Connections WestJet : Partagez la joie ici.

Un groupe spécial d'anciens bénéficiaires de Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD se sont réunis avec WestJet, l'un de ses partenaires caritatifs de longue date, et ont surpris Karl, un WestJetter et bénévole à la réalisation de voeux, pour le remercier de la joie qu'il a apportée aux bénéficiaires de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu. Depuis 2016, Karl est bénévole auprès de Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD et a contribué à exaucer cinq voeux, répandant de la joie et faisant des rencontres significatives pour la vie en cours de route.

« En cette Journée mondiale du bonheur, nous sommes ravis de souligner la joie que Karl et d'innombrables WestJetters et bénévoles comme lui procurent dans la vie des bénéficiaires de Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD, a déclaré Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. Grâce à la culture de compassion de tous les WestJetters, nous sommes heureux d'être en mesure de partager des voeux d'espoir, de force et de joie avec les bénéficiaires et leurs familles et nous espérons que cette réunion spéciale encourage les Canadiens à partager la joie les uns avec les autres aujourd'hui. »

« Les études démontrent que les enfants dont les voeux sont exaucés sont en mesure d'acquérir la force physique et émotionnelle nécessaire pour combattre une maladie grave, a indiqué Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada. Je tiens à remercier les bénévoles dévoués comme Karl et les généreux partenaires comme WestJet pour leur incroyable soutien, car ensemble nous sommes en mesure de créer des expériences qui changent la vie des enfants à un moment où ils en ont le plus besoin. Quand un voeu est exaucé, l'enfant remplace la peur par la confiance, la tristesse par la joie et l'anxiété par l'espoir - une puissante combinaison pouvant améliorer son état de santé. De tels moments de transformation sont partagés par les familles ayant des voeux, le personnel de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu, les bénévoles et toutes les personnes concernées. »

Depuis 2007, WestJet et Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada collaborent pour aider à concrétiser des milliers des voeux de voyage. WestJet et les WestJetters créent une expérience invité unique pour assurer que l'expérience ultime du voeu est vécue par tous les enfants bénéficiaires de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu et leurs familles qui voyagent avec WestJet.

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu réalise des voeux qui changent la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. Notre mission est de réaliser les voeux de tous les enfants admissibles, parce que les voeux font partie intégrante du cheminement de traitement d'un enfant. Les études démontrent que les enfants dont les voeux sont exaucés sont en mesure d'acquérir la force physique et émotionnelle nécessaire pour combattre une maladie grave. Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu, dont le siège social est situé à Phoenix, en Arizona, est le plus important organisme exauçant des voeux au monde. Nous sommes au service des enfants de toutes les communautés au Canada, et dans plus de 50 pays à l'échelle mondiale. Ensemble, nos généreux donateurs, nos partisans, notre personnel et plus de 1 100 bénévoles à l'échelle du pays exaucent en moyenne plus d'un voeu par jour. Depuis 1983, Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada a réalisé plus de 8 000 voeux à l'échelle du pays, dont 655, l'an dernier seulement. Pour obtenir plus de renseignements sur Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada, visitez le site makeawish.ca.

WestJet

En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada et gagnante du prix Travellers' Choice de TripAdvisor - Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre de la remise de prix aux compagnies aériennes Traveller's Choice de Trip Advisor. La compagnie aérienne a aussi été lauréate du prix Travellers' Choice - classe économique, Amérique du Nord, 2018. Toutes ces reconnaissances sont fondées sur des commentaires authentiques de voyageurs émis sur Trip Advisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com .

