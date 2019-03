Ouverture prochaine du Royalton Antigua Resort & Spa





TALLAHASSEE, Floride, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Antigua Resort & Spa , le nouvel hôtel tout compris d'Antigua ouvrira ses portes le 1er mai 2019 aux voyageurs avertis à la recherche de vacances luxueuses à la plage. Ce magnifique hôtel comprenant 294 chambres est situé sur la pittoresque plage immaculée de sable blanc de Deep Bay. Cet hôtel sera le premier de la chaîne d'hôtels Royalton à inclure les bungalows sur l'eau Chairman Diamond Clubtm , qui offrent une vue imprenable sur la mer des Caraïbes et un accès direct à celle-ci.



Les clients qui séjourneront au Royalton Antigua profiteront des commodités signature All-in Luxury®, y compris la connexion Wi-Fi haute vitesse All-in Connectivitytm gratuite à la grandeur de l'hôtel pour tous les appareils, un service de restauration sans réservation illimité et gratuit offrant des soupers à la carte dans tous les restaurants, tous les soirs, et un service aux chambres offert en tout temps. Les invités de chaque suite trouveront des salles d'eau dotées d'accessoires de bien-être comme les douches d'eau de pluie au plafond, des baignoires de détente pour deux personnes et des matelas DreamBedtm fabriqués à la main. Tout au long de la journée, les clients peuvent participer à des activités amusantes comme des cours de conditionnement physique, des cours de mixologie et des cours de danse. En soirée, les clients peuvent regarder leur équipe de sport préférée sur les téléviseurs tout en savourant une bière artisanale et des grignotines au SCORE Brewhouse ou même tenter leur chance au casino ultramoderne. Royalton Antigua offre une foule de divertissements pour les enfants, comme un terrain de jeux aquatiques, le Clubhouse Kids Club, le salon pour adolescents Hangout et l'accès aux sports aquatiques non motorisés.

Les clients à la recherche d'une escapade romantique pourront opter pour les bungalows sur l'eau Chairman , des villas avec une chambre à coucher faces à la mer offrant des installations améliorées et des touches personnalisées découlant des transferts privés, l'enregistrement rapide, le service de majordome, la mixologie au coucher du soleil et des cours personnels de conditionnement physique ou de yoga, le tout pour fournir aux clients un lieu de détente en plein paradis. Chaque bungalow sur l'eau compte une profonde piscine privée, un hamac, un très grand lit, un canapé-lit, un salon, un accès privé à l'océan à partir d'une terrasse privée et un plancher de verre pour vivre l'expérience de l'océan dans le confort de cette villa de luxe.

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier des vacances All-In Luxury®. Les vacanciers peuvent profiter d'un rabais pouvant aller jusqu'à 58 % sur les réservations pendant un temps limité. Pour profiter de l'offre exclusive du Royalton Antigua, réservez votre chambre sur le site www.royaltonresorts.com

À propos des Royalton Luxury Resorts

Étant l'élégance moderne même, les primés Royalton Luxury Resorts , une marque de Blue Diamond Resorts, offrent des vacances All-In Luxury® à certaines des destinations tropicales les plus populaires au monde, comme la Jamaïque, la République dominicaine, le Mexique, Sainte-Lucie, Antigua et Cuba. Ces complexes touristiques offrent un éventail de formules tout compris de classe mondiale, dont des matelas haut de gamme DreamBedtm fabriqués à la main, des repas de luxe illimités sans réservation, le concept All-in Connectivitytm avec accès gratuit au Wi-Fi et appels interurbains dans la chambre, le programme Sports Event Guaranteetm et plus encore. Un grand nombre de ces hôtels sont destinés autant aux familles qu'aux couples grâce aux activités supervisées pour les enfants et les adolescents offertes sans frais supplémentaires, ainsi qu'aux chambres conçues pour les familles et une variété de restaurants. Les Royalton Luxury Resorts ont élargi leur offre d'expériences de vacances haut de gamme et élégantes avec l'ajout de deux nouveaux centres, le Royalton Suites Cancun et, bientôt, le Royalton Antigua Resort & Spa .

