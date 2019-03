Susan Ochs rejoint PSB au poste de responsable internationale des services financiers





PSB, un cabinet international de conseils basés sur la recherche, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Susan Ochs au poste de vice-présidente principale et de responsable internationale des services financiers, avec effet immédiat. Basée à New York, Ochs est en charge du développement mondial des services financiers et contribuera également à d'autres activités sectorielles.

"Nous sommes fiers des marques exceptionnelles avec lesquelles nous collaborons actuellement sur l'ensemble du secteur financier", déclare Mike Chuter, chef de la direction, PSB, supérieur hiérarchique direct de Susan Ochs. "Avec l'expertise en finance publique et privée de Susan, nous serons capables de fournir encore plus d'informations pertinentes à nos partenaires d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes ravis d'accueillir Susan, et de pouvoir compter sur la vaste expérience qu'elle apportera à la société."

Ochs a plus de deux décennies d'expérience dans le secteur financier, en tant que professionnelle et décideuse politique. Tout récemment, elle a été fondatrice et cheffe de la direction de The Better Banking Project, qui travaillent avec des professionnels, des régulateurs et d'autres parties prenantes pour promouvoir et mesurer les meilleures pratiques du secteur. Elle avait précédemment travaillé à des rôles de direction du gouvernement américain, comme au Département du Trésor et à la Commission des opérations boursières (SEC), ainsi qu'à des fonctions d'investissement chez J.P. Morgan Investment Management et dans la société de capitaux privés Solera Capital.

Ochs jouit d'une expérience approfondie en stratégie d'entreprise, acquise chez WPP au poste de directrice de la gestion par intérim chez BrandAsset Consulting, une société Young & Rubicam. À cette fonction et à des postes ultérieurs, elle a conseillé des clients, depuis des entreprises du Fortune 50 jusqu'à des startups, en matière de stratégie commerciale, de gestion de la marque et de messagerie.

"Dans un monde qui déborde de données, les preneurs de décision en entreprise ont avant tout besoin d'informations stratégiques exploitables basées sur des données", déclare Ochs. "PSB est un chef de file de longue date dans ce domaine, et aide ses clients à interagir de manière pertinente avec leurs interlocuteurs afin de renforcer leurs activités. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe de PSB et sa clientèle internationale de premier rang."

Ochs est une intervenante et commentatrice apparaissant régulièrement sur CNBC, MSNBC et Fox Business, et a publié dans le New York Times et la Harvard Business Review, entre autres. Elle est diplômée d'un MBA de la Harvard Business School et d'un BA en économie de l'université de Duke.

A propos de PSB

PSB est un cabinet d'études personnalisées et de conseils analytiques qui lance des passerelles entre les informations axées sur les données et l'expérience humaine afin de résoudre les défis les plus complexes de ses clients. En s'appuyant sur une expertise en sondages politiques, PSB intègre la souplesse des stratégies de campagne aux études et aux consultations sur un large éventail de secteurs, y compris la technologie, les soins de santé, les services financiers, et le divertissement. PSB est un membre du groupe de sociétés BCW, qui fait partie de WPP (NYSE: WPP), le chef de file mondial de transformation créative. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.psbresearch.com.

