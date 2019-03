Réunion du Caucus des grandes villes de l'UMQ - Priorité au pacte fiscal, aux élections fédérales et au financement du transport collectif





GATINEAU, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) étaient réunis aujourd'hui à Gatineau, à l'invitation du président du caucus et maire de Gatineau, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin. Ils ont profité de l'occasion pour faire le point sur leurs priorités d'action en vue des prochains mois, dont les négociations du prochain pacte fiscal, les élections fédérales 2019 et l'adaptation aux changements climatiques.

« Les membres du Caucus des grandes villes de l'UMQ entendent jouer un rôle actif au cours de la prochaine année afin que leurs préoccupations soient entendues. Nous souhaitons ainsi que le gouvernement du Québec s'entende avec ses partenaires municipaux pour conclure, d'ici septembre prochain, un nouveau pacte fiscal incluant le transfert d'un point de la TVQ. Nous pressons également Québec de régler enfin le dossier des en lieu de taxes, en procédant au plein paiement des taxes foncières sur ses immeubles », a déclaré Monsieur Pedneaud-Jobin.

Les membres du caucus ont également identifié les enjeux qu'ils souhaitent voir figurer dans la plateforme de l'UMQ en vue de la prochaine campagne électorale, dont le financement du transport collectif, le réinvestissement dans les infrastructures et le logement social. Ils ont échangé sur ces questions aujourd'hui avec le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et le chef de l'opposition officielle, l'honorable Andrew Scheer, et entendent rencontrer les dirigeants des autres principales formations politiques pour faire valoir les idées et demandes des gouvernements de proximité.

Enfin, les élues et élus ont discuté des outils pour permettre aux grandes villes de faire preuve d'une plus grande résilience climatique. Rappelons que le caucus a dévoilé plus tôt aujourd'hui les résultats d'une étude inédite sur les coûts croissants d'adaptation aux changements climatiques, qui pourraient atteindre 2 milliards $ pour les grandes villes au cours des cinq prochaines années.

La réunion du Caucus des grandes villes de l'UMQ s'est par ailleurs déroulée à la veille du Sommet municipal - Résilience Climat, qui se tiendra ce jeudi 21 mars 2019 à Gatineau. L'événement, organisé par l'UMQ, en collaboration avec Ouranos, réunira plus de 250 élues, élus et gestionnaires municipaux, experts et partenaires de partout au Québec.

À propos du Caucus des grandes villes de l'UMQ

Le Caucus des grandes villes de l'UMQ est formé des municipalités québécoises comptant 100 000 citoyennes et citoyens et plus. Le caucus compte dix municipalités membres : Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

