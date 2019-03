Le 3 avril 2019, Microdrones tiendra son nouveau Webinaire du mercredi





ROME, N.Y., 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Joignez-vous au prochain Webinaire du mercredi tenu par Microdrones et apprenez comment Crafton Tull a réussi à intégrer avec succès la technologie LIDAR embarquée sur UAV dans un projet de topographie de 303,5 hectares (750 acres), réduisant ainsi le temps passé sur le terrain de moitié et réalisant en cours de route des économies de plus de 50 %.



Crafton Tull est une entreprise offrant des services de génie civil, d'arpentage, d'architecture, d'architecture de paysage et de planification comptant plus de 200 employés répartis dans dix bureaux situés en Arkansas et en Oklahoma. Elle est l'une des premières firmes de sa région à utiliser la technologie LIDAR.

L'entreprise a récemment terminé un projet de cartographie du corridor du Tennessee en se servant du mdLiDAR1000 et du mdMapper1000DG de Microdrones. Au cours de ce webinaire, Nick Tucker, chargé de projet et vice-président de la division de l'énergie chez Crafton Tull, vous présentera un aperçu de la planification, du flux de travail, du traitement et des résultats obtenus avec ces systèmes et il fera une comparaison avec les méthodes traditionnelles. Il sera accompagné de Jeff Davis, coordonnateur de l'arpentage avec UAV au sein de l'entreprise.

Ce webinaire d'une heure portera sur :

Les défis de la technologie LIDAR embarquée sur drone et la manière d'y faire face;

L'amélioration des flux de travail et la réduction du temps passé sur le terrain et du délai de traitement grâce à la technologie LIDAR embarquée sur drone;

Le projet de cartographie du corridor du Tennessee et l'analyse du flux de travail et des résultats de ce projet;

Une offre spéciale s'adressant uniquement aux participants.

Les places sont limitées et seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, aux cent premiers professionnels qui s'inscriront. Cliquez ici ou consultez le site https://lp.microdrones.com/webinar-right-drones-for-right-job pour vous inscrire au webinaire.

Date et heure du webinaire en direct

Le mercredi 3 avril à 9 h ou à 18 h HAE

À propos de Microdrones

Fondée en Allemagne en 2005, Microdrones a mis au point le premier quadricoptère commercial au monde, et la société demeure en tête de l'industrie grâce à ses solutions en matière d'UAV.

Par la combinaison de drones robustes et de capteurs de pointe, Microdrones propose aux entreprises des solutions technologiques clé en main qui facilitent le passage aux UAV dans les domaines de l'arpentage, de la cartographie, de la construction, de l'inspection aérienne, de l'agriculture de précision et de l'exploitation minière ainsi que leur utilisation dans bien d'autres applications commerciales. Issues d'une ingénierie allemande de qualité, les durées de vol prolongées, la résistance aux obstacles environnementaux et les technologies comme le géoréférencement direct font des solutions de Microdrones des choix exceptionnellement sécuritaires, efficaces et rentables pour les utilisateurs commerciaux.

Les solutions de Microdrones sont offertes sur des marchés de partout à travers le monde. Pour en apprendre davantage sur Microdrones, visitez le www.microdrones.com .

