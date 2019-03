Les gels avancés de GrapheneCA annoncent une multitude d'applications de haute technologie





NEW YORK, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec un certain nombre de partenaires de recherche institutionnels et industriels, Nano Graphene Inc., faisant affaire sous l'appellation GrapheneCA («?GrapheneCA?»), la société qui développe et produit des matériaux de nouvelle génération pour le XXIe siècle, a annoncé aujourd'hui avoir développé une série de formulations et de procédés exclusifs pour la production de gels enrichis en graphène de haute qualité. Ces gels ouvrent la porte à une multitude d'applications de haute technologie allant du secteur de l'électronique à l'industrie pharmaceutique.



En termes simples, GrapheneCA a réussi à mélanger son graphène de haute qualité avec une grande variété de gels en utilisant des procédés à basse température. Les gels de graphène obtenus rendent le graphène sûr, facile à manipuler et directement utilisable par les fabricants dotés des technologies de production connues pour créer des produits destinés aux utilisateurs finaux.

«?La technologie est tellement sûre?», a déclaré David Robles, responsable du développement commercial de GrapheneCA, qu'elle permet aux manufacturiers de fabriquer dès maintenant des produits de consommation à base de graphène. Il a cité comme exemples concrets les produits cosmétiques, les capteurs et les substrats à bases multiples pour aérogels.

«?Nous n'avons pas encore vu de gels de graphène sur le marché?», a ajouté le Dr Sergei Voskresensky, responsable de la recherche et du développement à l'usine de production de GrapheneCA basée à New York. «?Il existe bien quelques gels d'oxyde de graphène, mais très peu de sources de gel de graphène pur en suspension, s'il en est.?»

«?Notre nouvelle gamme de produits, en revanche, propose une grande variété de gels infusés de graphène ou d'oxyde de graphène?», a-t-il ajouté. «?Avec notre gamme de produits de graphène d'une très grande pureté, ces technologies trouvent des applications dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les produits de nettoyage à base de résidus, et constituent un prélude à la synthèse de composites avancés avec une matrice fonctionnelle qui donne accès aux propriétés uniques du graphène. Ces propriétés, pour ne citer qu'un exemple, permettent aux gels de générer, stocker et transmettre l'énergie aux antennes et capteurs imprimés en gel.?»

Selon le Dr Voskresensky, «?ce ne sont là que quelques exemples de ce que nous pouvons envisager dans un avenir très proche dans l'univers du graphène?», ajoutant que «?nous envisageons maintenant une voie claire pour des choses telles que l'impression 3D à basse température sans liants UV, ainsi que d'autres ingrédients activés sensibles à la température tels que les catalyseurs époxydes, les polymères et les résines.?»

Découvert en 2004, le graphène a reçu le prix Nobel en 2010. Le graphène est en fait du carbone pur aligné sur un seul plan bidimensionnel, que beaucoup décrivent comme le «?matériau miracle?» du XXIe siècle. Pour ne citer que quelques-unes de ses propriétés uniques, c'est le matériau le plus léger connu de l'homme, il est 200 fois plus résistant que l'acier, bénéficie de la plus grande surface, est incroyablement flexible, conduit la lumière et l'électricité comme aucun autre matériau. Le graphène a déjà fait son effet sur un large éventail d'industries, et il est certain qu'il aura à l'avenir un impact dans à peu près tous les domaines de l'activité humaine.

Basée à New York et disposant d'installations de fabrication dans plusieurs pays, la société GrapheneCA a commencé sa production de graphène en juillet 2017. GraheneCA utilise une technologie brevetée propre, verte, portable et évolutive pour fabriquer un nombre croissant de matériaux et produits d'avant-garde et contribue à l'avancement de nombreux secteurs de l'industrie. GrapheneCA est une société privée basée à New York qui se consacre à l'intégration du graphène dans des applications réelles. Les processus de fabrication exclusifs de GrapheneCA sont remarquablement efficaces et écologiques.

