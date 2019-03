Une journée mémorable pour la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros





Le budget fédéral 2019 prévoit 2,9 millions de dollars en matière de financement visant à soutenir la construction de l'hommage vivant le plus imposant au monde

MILTON, ON, le 20 mars 2019 /CNW/ - Les représentants et les défenseurs de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros se sont réjouis de la décision d'accroître le soutien financier provenant du gouvernement du Canada. Dans le but de soutenir la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros, le budget fédéral 2019 propose l'octroi de 2,9 millions de dollars échelonnés sur trois années à compter de 2019-2020, au moyen du ministère des Anciens Combattants Canada. Ce financement contribuera à la plantation de 2 000 000 d'arbres entre Trenton et Toronto. Un arbre sera planté pour chacun des Canadiens qui se sont portés volontaires pour le service militaire en temps de guerre. Quelque 117 000 arbres parmi les plus imposants seront plantés le long de l'autoroute 401, également connue sous le nom d'Autoroute des héros. C'est l'équivalent d'un arbre par vie perdue en service pour les Forces armées canadiennes. Le soutien de la part du gouvernement du Canada est essentiel pour que la campagne atteigne son objectif de financement de 10 millions de dollars avant la fin de 2020 et pour que l'hommage vivant de l'Autoroute des héros soit achevé avant 2022.

« Ce soutien de la part du gouvernement fédéral est un ancrage pour notre campagne, explique Mark Cullen, président et cofondateur de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros. On sent déjà la réussite! Nous remercions du fond du coeur le gouvernement fédéral et le ministre des Anciens Combattants pour leur engagement à faire perdurer le récit des anciens combattants et à reconnaître l'importance de ce projet pour la communauté militaire. Nos anciens combattants, les membres des Forces armées et les 117 000 soldats morts au combat méritent cet hommage vivant. »

Ce qui rend ce projet si spécial, c'est probablement sa signification pour les anciens combattants et les familles de militaires. Le caporal Nick Kerr, ancien combattant ayant servi en Afghanistan, participe bénévolement à la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros depuis 2016. Ses expériences au combat, la perte d'amis proches sur le champ de bataille et les blessures invisibles dont il souffre depuis sa période de service ont laissé de profondes traces.

« C'est un honneur de savoir que l'un de ces arbres sans nom sera planté pour moi dans le cadre du projet, souligne le caporal Kerr. Je préfère une armée d'arbres au garde-à-vous plutôt qu'un cénotaphe en pierre de plus. Je repense aux huit amis que j'ai perdus sur le champ de bataille chaque fois que je fais du bénévolat pour réaliser cet hommage d'envergure. J'ai porté le cercueil de chacun d'eux. Chaque fois que je plante un arbre, je me dis : "Celui-ci est pour toi, mon ami." »

Ceux qui ont été au combat pour protéger notre pays et notre liberté l'ont fait pour offrir un avenir meilleur aux Canadiens. L'hommage vivant de l'Autoroute des héros sera construit dans cette perspective et offrira une myriade d'avantages sur le plan environnemental aux générations futures. Il incarnera de façon unique le récit de ceux qui ont servi dans les Forces armées et rappellera aux voyageurs longeant l'autoroute la plus utilisée d'Amérique du Nord le prix qu'ont payé ces courageux Canadiens pour nous tous.

L'hommage vivant de l'Autoroute des héros

Un arbre qui fait partie d'un hommage aux héros disparus du Canada, c'est plus qu'un simple arbre. Nous plantons actuellement 2 000 000 d'arbres entre Trenton et Toronto, soit un arbre pour chacun des Canadiens qui ont servi au sein des Forces armées en temps de guerre et pour les 117 000 soldats qui ont payé le prix ultime. La campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros est soutenue par le gouvernement du Canada au moyen du ministère des Anciens Combattants Canada, le gouvernement de l'Ontario, Mark's Choice, Landscape Ontario, la Banque TD, Frank Cowan Company, Arbres Canada et Every Tree Counts (partenariat entre Toronto Parks, Trees Foundation et la Ville de Toronto), Rotary District 7070, Maple Leaves Forever et le Garden Club of Toronto.

Pour en savoir plus, visitez le www.hohtribute.ca .

Facebook/Twitter/Instagram : @HOHTribute

SOURCE Campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 17:31 et diffusé par :