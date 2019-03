Fishawack poursuit son développement d'une offre de services hors pair avec l'acquisition de Dudnyk





Fishawack, une importante société experte en communications thérapeutiques, est ravie d'annoncer l'acquisition de Dudnyk, une agence de publicité du secteur des soins de santé basée à Philadelphie. Agence primée et à services complets, Dudnyk se spécialise dans la création d'expériences de marque authentiques basées sur les connaissances qui unissent les médecins spécialistes et leurs patients. La société s'appuie sur ses capacités stratégiques, scientifiques et créatives pour servir ses clients dans les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

L'objectif de Fishawack est d'élargir la gamme des services de communications thérapeutiques qu'elle propose aux équipes commerciales comme aux équipes chargées des aspects médicaux. La société gère un réseau d'agences innovantes spécialisées en soins de santé qui vont de la côte Est à la côte Ouest des États-Unis en plus de couvrir l'Europe.

« Dudnyk apporte à Fishawack une expertise particulière dans le domaine des maladies rares, de l'oncologie et du lancement de médicaments moléculaires révolutionnaires », a expliqué Christopher Tobias, président de Dudnyk. « Notre équipe chevronnée complétera l'offre déjà très vaste de Fishawack, en particulier dans le domaine de la stratégie commerciale et de l'expertise créative. »

« Fishawack qui souhaitait ajouter une agence de la côte Est spécialisée dans le marketing thérapeutique, est ravie d'avoir conclu ce partenariat avec Dudnyk », a confié Oliver Dennis, PDG du Fishawack Group of Companies. « Il est clair que les dirigeants de Dudnyk se soucient de leurs employés, de leurs clients et des patients en oncologie et atteints de maladies rares qu'ils soignent. Les valeurs de cette organisation sont très proches des nôtres. »

Fishawack fournit d'importants services de communications thérapeutiques tant aux équipes médicales qu'aux équipes de marketing. L'historique d'acquisitions de la société repose sur la conviction que les équipes sont plus fortes ensemble qu'individuellement. Selon Gail Flockhart, présidente du Groupe : « Il s'agit non seulement d'effectuer une acquisition, mais aussi de concrétiser les synergies, ce qui implique de mettre en relation les talents au sein de l'organisation. Le meilleur résultat de chaque acquisition consiste à découvrir ce que nous pouvons apprendre les uns des autres. »

« Fishawack n'est pas comme les réseaux traditionnels qui effectuent des introductions en fonction des besoins des clients. Notre stratégie consiste à établir très tôt des relations interentreprises très performantes », a précisé Oliver Dennis. « Ceci est important pour nos clients qui peuvent compter sur la continuité des relations et des équipes. Nous sommes actuellement en train de revoir l'image de marque de Fishawack pour qu'elle reflète ces convictions fondamentales que sommes impatients de partager, dans un proche avenir, avec la communauté du marketing des soins de santé. »

Fishawack a bénéficié du soutien financier de Rick Stark et Phil Hall de KPMG, et des conseils juridiques de George Danczak et James Finney d'Addleshaw Goddard LLP (Royaume-Uni). Leur sponsor financier est LDC.

Pour plus d'informations sur le Fishawack Group, veuillez contacter Gail Flockhart, présidente du Groupe, à l'adresse gail.flockhart@fishawack.com. Pour plus d'informations sur Dudnyk, veuillez contacter Christopher Tobias, PhD, président, à l'adresse ctobias@dudnyk.com.

À propos du Fishawack Group

Le Fishawack Group of Companies, l'un des plus grands spécialistes indépendants en matière de communications médicales et de marketing médical, gère des équipes basées au Royaume-Uni (Knutsford, Oxford, Londres et Brighton), aux États-Unis (Philadelphie, Pennsylvanie, et San Diego, Californie), en Suisse (Bâle), et en Inde (Hyderabad).

Fishawack se compose de deux divisions internationales : Fishawack Medical Communications, qui développe et fournit des services dans les domaines des communications médicales, de l'engagement scientifique, des publications, de l'accès aux marchés, du conseil stratégique, et du conseil de leaders éclairés, et Fishawack Creative, qui offre des services de planification stratégique, de développement créatif, de publicité et de promotion, ainsi que d'exécution tactique.

Nous avons bâti notre réputation sur l'excellence, la créativité et la transparence.

À propos de Dudnyk

Détenue de manière indépendante depuis 25 ans, Dudnyk est une agence de publicité primée et à services complets du secteur des soins de santé, spécialisée dans la création d'expériences de marque authentiques basées sur les connaissances qui unissent les médecins spécialistes et leurs patients. La société sait mettre à profit ses capacités stratégiques, scientifiques et hautement créatives pour servir ses clients dans les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Dudnyk propose une culture unique, favorise l'évolution des carrières individuelles et encourage la collaboration entre toutes les disciplines. Pour en savoir plus, visitez dudnyk.com ou suivez @DudnykHealth.

