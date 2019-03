/R E P R I S E -- Publication d'un avis sur les enjeux éthiques liés à la modification génétique/





QUÉBEC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST) est fière d'annoncer la publication d'un avis intitulé Bébés génétiquement modifiés : enjeux éthiques soulevés par la modification génétique des cellules germinales et des embryons. Cet avis sera mis en ligne à partir du 21 mars 2019 en version PDF accessible sur le site Internet de la Commission, à l'adresse suivante : www.ethique.gouv.qc.ca/fr/publications/modification-genetique-lignee-germinale.html. Vous pouvez consulter cette page dès maintenant pour plus d'informations.

Dans cet avis, la CEST tente d'apporter des réponses à des questions essentielles telles que : quels sont les risques pour la santé du futur enfant et pour les générations futures? Quels seraient les critères permettant d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de ces technologies? Quels types d'applications pourraient être justifiés sur le plan éthique? Quels pourraient être les effets indirects des différents types d'applications potentielles sur certains groupes et sur la société dans son ensemble? La CEST formule une série de recommandations quant aux mesures à prendre afin de répondre aux enjeux éthiques soulevés par ces nouvelles technologies.

L'affaire He Jiankui, ce chercheur chinois qui a prétendu, en novembre dernier, avoir procédé à la modification génétique de bébés humains au moyen de la technologie CRISPR-Cas9, a ramené à l'avant-scène les enjeux éthiques liés à la modification génétique.

Le lancement de cet avis aura lieu le 21 mars prochain à l'amphithéâtre Albert-Royer du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Cet événement s'adresse aux différents intervenants impliqués dans le domaine de la santé, notamment, les chercheurs, les acteurs du milieu médical et de la génétique, les professeurs, les étudiantes/étudiants, de même qu'à tous les citoyens intéressés par les questions liées à la bioéthique.

http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/accueil/evenements/lancement-avis-enjeux-ethiques-modification-genetique.html

À propos de la Commission :

La Commission de l'éthique en science et en technologie est un organisme du gouvernement du Québec qui relève du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Sa mission consiste à conseiller le ministre sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie, et à susciter la réflexion. De façon générale, ses activités visent à informer et à sensibiliser la population, de même qu'à organiser des débats autour de ces enjeux éthiques. Elles consistent également à proposer des orientations susceptibles de guider les acteurs concernés dans leur prise de décision.

www.ethique.gouv.qc.ca

