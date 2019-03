Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

M. Jessy Baron est nommé, à compter du 1er avril 2019, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Baron est directeur général des opérations régionales à ce ministère.

M. Jocelyn Savoie est nommé, à compter du 1er avril 2019, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Savoie est directeur général des politiques à ce ministère.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

M. Martin Arsenault est nommé, à compter du 1er avril 2019, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. M. Arsenault est sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Mme Madeleine Fortin est nommée, à compter du 25 mars 2019, sous-ministre associée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mme Fortin est administratrice d'État affectée au Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif.

Bureau des enquêtes indépendantes

M. Sylvain Baillargeon est nommé, à compter du 25 mars 2019, enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Baillargeon est directeur adjoint aux mesures d'urgence à la Direction des mesures d'urgence de la Sûreté du Québec.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mme Chantal Friset est nommée, à compter du 25 mars 2019, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Mme Friset est directrice des soins infirmiers à ce centre.

Centre de services partagés du Québec

M. Christian Lessard est nommé, à compter du 21 mars 2019, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre de services partagés du Québec. M. Lessard est administrateur d'État affecté au Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif.

Société des établissements de plein air du Québec

M. Jacques Caron est nommé, à compter du 21 mars 2019, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec. M. Caron est membre du conseil d'administration et président?directeur général du Centre de services partagés du Québec.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Christian Cyr et Mme Louise Turgeon sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Tribunal des droits de la personne

M. Daniel Proulx est nommé assesseur au Tribunal des droits de la personne.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

MM. Luc Boisvert et Michel Leclerc sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

M. Francis Bouffard, Mme Manon Champagne et M. François Godard sont nommés membres du conseil d'administration de cette université.

