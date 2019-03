Modernisation de l'industrie du taxi : Une réforme sensée et nécessaire





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement le projet de loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, déposé aujourd'hui par le ministre des Transports, François Bonnardel. La Chambre appuie la proposition du gouvernement de revoir en profondeur le système actuel et d'établir des conditions gagnantes pour favoriser l'émergence de nouveaux modèles d'affaires dans cette industrie.

« Ce projet de loi répond aux demandes que nous avions formulées pour que le gouvernement mette en place un système qui favorise une saine concurrence dans l'industrie du taxi. Les projets-pilotes renouvelés depuis plus de deux ans ont fait leurs preuves. En les intégrant dans une nouvelle structure, le gouvernement mettra fin à l'incertitude et enverra le message que le Québec est un territoire favorable à l'établissement de nouveaux modèles innovants », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La réforme mise de l'avant reprend plusieurs des propositions que nous avons formulées au cours des dernières années. Il était devenu nécessaire de sortir du système de quotas en vigueur. En 2016, la Chambre proposait des mesures pour racheter ou compenser la perte de valeur des permis de taxi, tout en établissant un système qui garantit des services réservés à l'industrie traditionnelle et intègre les nouveaux joueurs. Nous retenons que ce projet de loi fait une plus grande place aux innovations et qu'il permettra d'encadrer l'émergence d'éventuels modèles d'affaires basés sur la voiture autonome. Notre objectif doit être que le Québec soit un terreau fertile pour l'innovation dans tous les secteurs, incluant le transport de personnes », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

