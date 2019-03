Un nouveau programme pour aider 100 000 familles canadiennes à acheter leur première propriété





OTTAWA, le 20 mars 2019 /CNW/ - Beaucoup de jeunes Canadiens rêvent de pouvoir acheter leur première maison. Cependant, avec le prix des maisons en hausse et l'offre insuffisante pour répondre à la demande, ce rêve devient de plus en plus difficile à réaliser. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures importantes pour rendre le logement plus accessible et plus abordable, surtout pour ceux qui achètent leur première maison.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à Orléans, en Ontario, afin de souligner l'Incitatif à l'achat d'une première propriété. Annoncé dans le budget de 2019, ce nouveau programme permettra aux Canadiens d'acheter plus facilement leur première maison.

Ceux qui achètent une première propriété et sont éligibles au nouveau programme pourraient partager une partie du coût avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le programme permettrait ainsi de réduire le montant de l'hypothèque assurée et des paiements hypothécaires mensuels.

En réduisant leurs paiements mensuels, les Canadiens pourront consacrer plus d'argent à des projets qui comptent pour eux, qu'il s'agisse de poursuivre leurs études, d'inscrire leurs enfants dans une équipe sportive ou d'épargner pour leur retraite. Cette mesure s'inscrit dans le plan du gouvernement du Canada visant à aider toutes les familles canadiennes à bâtir un avenir meilleur.

Citation

« Au cours des dernières années, des Canadiens nous ont fait part de leurs préoccupations concernant leur capacité d'acheter leur propre maison. Nous croyons qu'il est important d'investir pour appuyer les gens et les communautés. C'est pourquoi nous prenons des mesures concrètes pour veiller à ce que l'achat d'une propriété soit à leur portée et non un privilège réservé aux plus riches. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'Incitatif à l'achat d'une première propriété, administré par la SCHL, vise à permettre aux Canadiens admissibles qui ont un revenu de ménage inférieur à 120 000 $ par année d'acheter leur première maison.

Dans le cadre du programme, la SCHL fournirait 5 % de la valeur d'une propriété à un premier acheteur sous forme d'un investissement avec participation.

Pour encourager la construction de nouveaux logements, l'Incitatif passerait à 10 % dans le cas d'une nouvelle maison.

La SCHL dévoilera plus de détails sur l'Incitatif à l'achat d'une première propriété au cours de l'année.

Le budget de 2019 propose également d'augmenter la limite des retraits du Régime d'accession à la propriété de 25 000 $ pour la faire passer à 35 000 $. Ce changement permettra aux acheteurs d'une première propriété d'effectuer des retraits plus importants à même leur épargne détenue dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite pour acheter une maison.

En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement de la Stratégie nationale sur le logement, d'une durée de 10 ans et d'une valeur de 40 milliards de dollars, qui contribuera à réduire l'itinérance et à accroître la disponibilité et la qualité des logements pour les Canadiens dans le besoin. La Stratégie établit des objectifs précis afin d'aider 530 000 familles ayant des besoins en matière de logement et de réduire l'itinérance chronique.

Liens connexes

