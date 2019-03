Nomination de madame Chantal Friset au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Chantal Friset à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS). Madame Friset entrera en fonction le 25 mars 2019.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal, madame Friset a acquis une solide expérience de près de 40 années dans le réseau de la santé et des services sociaux. Depuis 2017, elle agit comme directrice des soins infirmiers au CISSS. Au fil de son parcours professionnel, elle a occupé plusieurs postes de gestion dans le secteur privé, particulièrement dans le domaine des services-conseils, où elle a notamment accompagné des équipes de direction d'établissements du réseau dans des projets de planification stratégique et de programmation clinique. Madame Friset détient également une certification Lean Green Belt depuis 2011.

Citation :

« Reconnue pour sa capacité à mobiliser les équipes, son écoute, sa rigueur et son ouverture à l'innovation, madame Friset saura apporter, j'en suis persuadée, tout le soutien et l'expertise nécessaires à l'équipe de direction du CISSS et contribuer à ce que les usagers reçoivent des soins et des services de haute qualité. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 16:58 et diffusé par :