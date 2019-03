Harfang annonce la clôture d'un placement privé de 1 452 880 $ avec des investisseurs stratégiques





MONTRÉAL, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang » ou la « société ») (TSX-V : HAR) annonce aujourd'hui la clôture d'un placement privé sans intermédiaire totalisant 1 452 880 $ (le « placement privé »), comprenant l'émission de:



2 017 476 actions ordinaires de Harfang au prix de 0,21 $ l'action (les « actions ordinaires ») pour un produit brut de 423 670 $;





») pour un produit brut de 423 670 $; 1 214 286 actions ordinaires accréditives de Harfang au prix de 0,35 $ l'action (les « actions accréditives à 0,35 $ ») pour un produit brut de 425 000 $; et





») pour un produit brut de 425 000 $; et 2 014 034 actions ordinaires accréditives de Harfang au prix de 0,30 $ l'action (les « actions accréditives à 0,30 $ ») pour un produit brut de 604 210 $.

CDPQ Sodémex Inc. (« CDPQ Sodémex »), portefeuille minier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a souscrit à 1 190 476 actions ordinaires en contrepartie d'un montant de 250 000 $. CDPQ Sodémex contribue au développement de l'industrie minière québécoise en prenant des participations dans de petites sociétés minières et des producteurs miniers actifs au Québec.

Les actions accréditives à 0,35 $ faisaient partie d'un arrangement par lequel Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») est devenue le propriétaire ultime de toutes les actions accréditives à 0,35 $. Osisko détient maintenant environ 16,77 % des actions émises et en circulation du capital de Harfang sur une base non diluée.

Des initiés de la société ont aussi participé au placement des actions accréditives à 0,30 $ pour un montant de 28 500 $. La participation de ces initiés est dispensée de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des actionnaires aux termes des paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. La dispense est basée sur le fait que ni la juste valeur marchande de l'objet de l'opération ni celle de la contrepartie de cette opération, dans la mesure où elle concerne l'initié, ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la société. La société n'a pas déposé de déclaration de changement important au moins 21 jours avant la réalisation du placement puisque la participation des initiés n'avait pas été déterminée à ce moment.

À la suite du placement privé, 37 065 181 actions ordinaires de Harfang sont émises et en circulation.

Harfang utilisera le produit de ce placement pour financer des travaux d'exploration sur ses propriétés situées à la Baie James, au Québec, et pour son fonds de roulement.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de rétention de quatre mois et un jour. Le placement privé est assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Des honoraires d'intermédiation de 14 235 $ ont été versés à de tierces parties sans lien de dépendance à l'égard d'Harfang.



À propos d'Harfang

Harfang est une société d'exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d'exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l'entremise d'ententes avec des compagnies d'exploration et minières d'envergure.



Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs qui comportent des risques et incertitudes qui pourraient modifier de manière appréciable les résultats visés. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans les rapports périodiques incluant le dépôt de documents effectué par Harfang auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une juridiction quelconque. Les titres ici décrits ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense d'inscription.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Harfang Exploration Inc.

François Goulet, Président et Chef de la direction

Tél. : 514 940-0670 x339

Courriel : fgoulet@harfangexploration.com





