Des écoles québécoises recevront de l'équipement de récupération reconditionné





NI Corporation se joint ainsi à RECYC-QUÉBEC et à la Fondation Monique-Fitz-Back pour soutenir l'engagement environnemental chez les jeunes

QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise NI Corporation mettra gratuitement à la disposition de plusieurs écoles du Québec de l'équipement de récupération reconditionné destiné à la collecte des matières résiduelles. L'équipement permettra à celles-ci de réaliser leurs projets, sélectionnés et soutenus par le Fonds d'Appui aux Initiatives du Réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), un programme d'aide financière à vocation sociale, environnementale et solidaire de la Fondation Monique-Fitz-Back.

En plus de ce don, NI Corporation accompagnera gratuitement les écoles qui ont été sélectionnées en les aidant à définir leurs besoins en équipement de récupération. Cette contribution, d'une valeur de 5 000 $, est offerte dans le cadre du programme Commerce engagé mis en place par NI Corporation. Ce programme vise à développer des partenariats avec des organismes du milieu, à favoriser la conception de produits à contenu recyclé et à valeur sociale ajoutée et surtout à redonner une deuxième vie aux équipements à travers un programme de reprise.

NI Corporation se joint ainsi à RECYC-QUÉBEC et à la Fondation Monique-Fitz-Back pour encourager la réalisation de projets scolaires portant sur la gestion responsable des matières résiduelles.

Citations

«Commerce engagé» est une façon pour nous d'assumer notre responsabilité en tant que producteur, en soutenant des organismes comme la Fondation Monique-Fitz-Back, en impliquant des entreprises d'économie sociale locales dans la fabrication de certaines composantes de nos équipements, et surtout, en permettant à des OBNL et des organismes engagés d'acquérir gratuitement des équipements dans un objectif de réduction des déchets. »

Frédérik Richard, Président et Directeur général Ni Corporation

« Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur la participation d'une entreprise comme NI Corporation. Leur programme de responsabilité sociétale qui, en plus d'être en phase avec les valeurs de la Fondation, permettra aux écoles de déployer leurs projets avec des ressources matérielles supplémentaires et surtout, très utiles à une saine gestion des matières résiduelles. »

Benoit Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back

« Notre objectif comme société d'État est d'amener l'ensemble de la population à poser des gestes concrets pour bien gérer leurs matières résiduelles. Il est plus facile d'y arriver quand les infrastructures de recyclage sont présentes et nous permettent d'être cohérents à la maison, à l'école et dans notre vie de tous les jours. L'apport d'une entreprise en faveur de l'environnement, et ce, tant au niveau des produits qu'elle offre que de ses valeurs organisationnelles, est une excellente nouvelle. Il s'agit d'un bel exemple pour nos enfants et d'un geste inspirant pour l'avenir. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Faits saillants

Près de 3000 équipements de gestion des matières résiduelles et composantes diverses ont déjà été récupérés dans le cadre du programme Commerce engagé .

. Au total, 47 projets scolaires en environnement et en solidarité impliquant 4415 jeunes du préscolaire au collégial seront soutenus par le programme d'aide financière de la Fondation Monique-Fitz-Back. Répartis dans la plupart des régions administratives du Québec, ces projets porteront sur les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles ou la solidarité.

RECYC-QUÉBEC, aussi partenaire financier de ce programme, apporte son soutien dans le développement des outils de sensibilisation, la fabrication de composteurs par les élèves, la réduction des contenants et de la vaisselle jetable, la récupération des textiles et d'autres activités en lien avec le secteur de la GMR.

À propos de NI Corporation

NI Corporation est une PME québécoise fondée en 1993 qui oeuvre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Elle regroupe trois filiales dont une est spécialisée dans la fabrication de produits et les deux autres offrent respectivement un service de collecte et une expertise en services-conseil.

À propos de la Fondation Monique-Fitz-Back

La Fondation Monique-Fitz-Back a pour mission de promouvoir l'éducation relative à l'environnement et à un milieu sain dans une perspective de développement durable. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes ont été sensibilisés au développement durable par les projets de la Fondation, ce qui en fait une des plus importantes organisations dans le domaine. Son programme d'aide financière est alimenté par le Fonds d'Appui aux Initiatives du Réseau EVB (FAIRE) qui est réservé au réputé réseau des 1 500 Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). Le FAIRE est appuyé par un grand nombre de donateurs individuels et de partenaires de la Fondation, dont la Centrale des syndicats du Québec.

À propos de RECYC-QUÉBEC

Soucieuse de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour créer une société sans gaspillage, RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 et qui a pour objectif de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.

