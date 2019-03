Projet de loi 17 sur le transport rémunéré de personnes





Il importe de favoriser un cocktail de transport tout en donnant place à l'innovation, affirme la FCCQ

MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Ayant maintes fois insisté pour que l'environnement d'affaires et le contexte législatif québécois facilitent l'émergence de solutions innovantes misant sur les technologies, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est satisfaite de voir le gouvernement réglementer le transport rémunéré de personnes par le projet de loi no 17, déposé aujourd'hui par le ministre des Transports, François Bonnardel.

« L'établissement de mesures législatives pour baliser et permettre un maximum d'options de transport était devenu nécessaire au cours des dernières années », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Ce sont des solutions qui favorisent la mobilité durable et cela démontre une volonté de permettre à l'usager de recourir à plusieurs options de transport, par l'entremise des nouvelles technologies offertes, et ainsi faciliter ses déplacements. »

La FCCQ apprécie, par ailleurs, que le projet de loi insiste sur la formation des chauffeurs, afin d'assurer la sécurité des passagers et des usagers de la route, soulignant qu'il sera essentiel de collaborer avec tous les intervenants de l'industrie. En ce sens, le contexte évolutif du secteur du transport rémunéré de personnes devra tenir compte de l'équité nécessaire entre les entreprises ayant traditionnellement constitué ce secteur et celles qui s'y sont jointes grâce à des percées technologiques.

« Il était important, pour la FCCQ, qu'une transition soit effectuée en tenant compte de tous les types de transport rémunéré de personnes. Que le projet de loi prévoie des mesures pour des redevances justes est équitable, sans nuire à l'émergence de nouvelles initiatives de transport rémunéré de personnes », poursuit Stéphane Forget.

Amener des règles équitables également pour le transport interurbain

De plus, la FCCQ croit que l'on devrait profiter de l'étude détaillée du projet de loi no 17 pour élargir la réflexion à la vitalité de l'industrie du transport interurbain par autocar, importante pour les déplacements en région. « Dans cette discussion touchant l'ensemble du transport de personnes, mettons en place des moyens pour que tous les transporteurs interurbains, qu'ils soient municipaux ou privés, bénéficient d'un environnement permettant d'être compétitifs et d'offrir un service nécessaire dans les régions », suggère Stéphane Forget.

Favoriser l'innovation dans un contexte novateur

Alors que la FCCQ fait de l'innovation une priorité pour la croissance économique du Québec, elle souhaite que les gouvernements puissent faire preuve de proactivité, à l'avenir, afin que les innovations de rupture puissent, par exemple, être implantées dans un bac à sable réglementaire permettant leur mise en oeuvre dans un environnement défini, tout en assurant une transition équitable dans le marché dans lequel cette innovation veut s'implanter.

« Innover, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour tous. Plus le cocktail de transport est diversifié, plus on maximise la fluidité des déplacements et ainsi, on réduit la congestion routière et ses impacts néfastes sur notre économie », conclut Stéphane Forget.

