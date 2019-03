Corsair Infrastructure Partners annonce des investissements à long terme par HarbourVest Partners





Corsair Infrastructure Partners (" CIP "), l'entreprise mondiale d'investissement en infrastructures de Corsair Capital (" Corsair "), a annoncé aujourd'hui que HarbourVest Partners (" HarbourVest "), un important investisseur institutionnel actif dans plusieurs classes d'actifs et zones géographiques, a investi dans trois nouveaux fonds gérés par CIP pour déployer du capital dans les secteurs aéronautique, portuaire et routier.

Au début de l'année, les nouveaux fonds de CIP ont conclu des prises de participation dans trois sociétés plateformes - le promoteur aéroportuaire Vantage Airport Group, le manutentionnaire australien DP World Australia et l'opérateur routier espagnol Itínere Infraestructuras - avec divers actionnaires vendeurs, dont Gateway Infrastructure Investments, un instrument de longue date géré par CIP. Les investissements de HarbourVest proviennent d'un fonds commun de capitaux institutionnels à long terme dédié au soutien des promoteurs d'infrastructures comme CIP, et joueront un rôle important dans l'exécution des stratégies de croissance de CIP pour ces trois plateformes.

Hari R. Rajan, directeur général de Corsair et responsable de CIP a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir HarbourVest comme l'un des principaux investisseurs dans nos nouveaux fonds. HarbourVest jouit d'une solide réputation et a fait ses preuves en travaillant avec des commandités dans le domaine de l'infrastructure, et nous nous réjouissons d'une relation longue et productive."

Kevin Warn-Schindel, directeur général de HarbourVest, a déclaré : " Nous sommes ravis de nous associer à Corsair pour cet investissement, car nous croyons que le portefeuille d'actifs d'infrastructure de haute qualité géré par l'équipe de professionnels chevronnés de Corsair représente un investissement intéressant pour la stratégie d'infrastructure de HarbourVest. Nous sommes impatients de travailler avec Corsair et les équipes de direction pour continuer à faire croître chacun des investissements de la plateforme sur le long terme."

À propos de Corsair Capital et Corsair Infrastructure Partners

Fondé en 1992, Corsair Capital est l'un des principaux spécialistes mondiaux en investissement. Corsair dispose d'une plateforme de capital-investissement très réputée ayant investi dans la quasi-totalité des sous-secteurs du domaine des services financiers, notamment dans la gestion de patrimoine et d'actifs, les technologies de paiement et financières, les services, l'assurance, les banques et le financement spécialisé. Depuis sa création, le cabinet a permis l'investissement ou le co-investissement à hauteur de 8 milliards de dollars d'investissements privés en capital. La société possède une entreprise mondiale de parrainage et de gestion d'investissements des infrastructures, Corsair Infrastructure Partners, créée en 2015, qui gère un fonds pour l'infrastructure de 2,9 milliards de dollars. Pour plus d'informations sur les partenaires d'infrastructure de Corsair, rendez-vous à l'adresse suivante : www.corsair-infrastructure.com.

À propos de HarbourVest Partners

HarbourVest est un spécialiste indépendant des placements sur les marchés privés mondiaux avec 36 ans d'expérience et plus de 58 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2018. La puissante plateforme mondiale de la société offre aux clients des opportunités d'investissement par le biais d'investissements dans des fonds primaires, des investissements secondaires et des co-investissements directs dans des fonds communs ou des comptes gérés séparément. HarbourVest compte plus de 500 employés, dont plus de 100 professionnels de l'investissement en Asie, en Europe et en Amérique. Cette équipe mondiale a engagé plus de 35 milliards de dollars dans des fonds nouvellement constitués, réalisé plus de 19 milliards de dollars en achats secondaires et investi plus de 9 milliards de dollars directement dans des sociétés en exploitation. En partenariat avec HarbourVest, les clients ont accès à des solutions personnalisées, à des relations de longue date, à des idées exploitables et à des résultats éprouvés.

