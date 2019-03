Blainville-Boisbriand affronte Sherbrooke - Huitièmes de finale du hockey junior majeur sur MAtv®





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Ce vendredi 22 mars à compter de 19 h, la conquête de la Coupe du Président se poursuit alors que MAtv présente la rencontre des huitièmes de finale du hockey junior majeur opposant l'Armada de Blainville-Boisbriand au Phoenix de Sherbrooke. Diffusé en direct du Palais des Sports Léopold-Drolet, le match est offert en exclusivité aux clients Vidéotron.

Samuel Poulin, un excellent espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, affrontera l'équipe de sa ville natale, l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il est le meilleur pointeur des deux équipes, avec une récolte de 76 points en 67 parties cette saison.

Comme d'habitude, les téléspectateurs pourront participer aux discussions sur les médias sociaux, notamment sur Twitter, en utilisant le mot-clic #MAtvLHJMQ. Un rendez-vous à ne pas manquer sur MAtv avec une équipe de spécialistes chevronnés : Mikaël Lalancette à l'animation (@MLalancetteTVA), Mario Aubé à la description (@MarioAube1047) et Alain Rajotte à l'analyse (@AlainRajotte).

MAtv et la relève sportive québécoise

Depuis près d'une vingtaine d'années déjà, la chaîne diffuse sur son réseau les matchs de hockey de la LHJMQ, mettant ainsi à l'avant-plan de jeunes espoirs de notre sport national. En saison régulière, ce rendez-vous hebdomadaire propose près d'une dizaine de matchs présentés en direct sur la chaîne MAtv.

