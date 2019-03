Eos Biosciences a déposé un brevet relatif à une nouvelle approche de transport des produits thérapeutiques sur la barrière hémato-encéphalique pour traiter les maladies cérébrales





Eos Biosciences, Inc. (Eos), société de nanomédicaments qui développe une technologie de plateforme nanobiologique basée sur les particules efficace et polyvalente (Eosomes), a annoncé que le Bureau américain des brevets et des marques avait octroyé à Eos Biosciences le brevet n° 10,183,078, concernant une nouvelle approche d'utilisation d'Eosomes ciblant le récepteur HER3 en tant que système navette pour le transport de plusieurs catégories de produits thérapeutiques de la barrière hémato-encéphalique dans le cadre du traitement des troubles cérébraux, notamment du cancer du cerveau. Appartenant au Centre médical Cedars-Sinai, le brevet est exclusivement octroyé sous licence à Eos Biosciences. Les détails relatifs au système seront présentés dans un prochain manuscrit publié par Lali Medina-Kauwe, Ph.D, professeur, service des sciences biomédicales du Cedars-Sinai.

Omar Haffar, Ph.D., fondateur et président-directeur général, a commenté : « Nous sommes très heureux de l'émission de ce brevet charnière, et sommes impatients de recevoir des approbations similaires dans d'autres pays. Ce brevet vient s'ajouter au portefeuille de PI considérable d'Eos couvrant la technologie Eosomes, notamment les produits et applications thérapeutiques. » Le Dr Haffar présentera la technologie Eosomes ainsi que son application pour la délivrance de charges d'acides nucléiques lors de la prochaine conférence de partenariat BIO-Europe Spring à Vienne.

À propos d'Eosomes

Les Eosomes désignent des particules nanobiologiques d'autoassemblage innovantes composées d'un polypeptide recombinant et d'une charge thérapeutique. Le polypeptide recombinant est conçu pour intégrer trois domaines fonctionnels destinés i. au ciblage cellulaire, ii. à l'évasion endosomale active, iii. ainsi qu'à la liaison de la charge thérapeutique. La conception modulaire du polypeptide offre une versatilité significative dans l'adaptation de l'application des Eosomes, afin de multiplier les domaines de pathologies et les modalités thérapeutiques.

Gamme et programmes d'Eos

Les programmes les plus avancés d'Eos se focalisent sur l'oncologie avec deux catégories d'Eosomes qui ciblent une large variété de tumeurs solides, en utilisant deux récepteurs de surface cellulaire, le HER3 et le c-Met. Ces récepteurs sont hautement exprimés sur les tumeurs invasives, métastatiques et résistantes aux médicaments. Eos possède également plusieurs programmes supplémentaires en cours de développement, notamment concernant le ciblage des produits thérapeutiques sur la barrière hémato-encéphalique, l'emballage et la délivrance de produits thérapeutiques à base d'acides nucléiques, tels que les mRNA, les RNAi et les oligonucléotides, ainsi que les peptides et les protéines.

À propos d'Eos Biosciences, Inc.

Eos Biosciences Inc. est une société de nanomédicaments biociblés, basée à Los Angeles, en Californie, qui possède une licence mondiale et exclusive du Centre médical Cedars-Sinai, relative à la propriété intellectuelle et au savoir-faire couvrant la technologie de plateforme de délivrance et de ciblage des médicaments Eosomes.

