Le microbiome intestinal : pleins feux sur les chercheurs qui accélèrent les découvertes





Le 28 mars 2019, la Biocodex Microbiota Foundation rendra hommage à quatre chercheurs et à leurs initiatives primées explorant les liens entre notre microbiome intestinal et la maladie

REDWOOD CITY, Californie, 20 mars 2019 /CNW/ - La Biocodex Microbiota Foundation (BMF), un organisme fondé par Biocodex et dont la mission est d'inspirer la création de projets scientifiques examinant la structure et la fonction du microbiote, a annoncé la tenue d'un déjeuner de remise de prix, le 28 mars, à San Francisco. Cet événement rendra hommage à quatre chercheurs qui mènent des recherches novatrices sur le rôle du microbiote dans la prévention ou le traitement d'affections courantes de la santé humaine.

Les découvertes réalisées ces dernières années ont permis de déterminer que le microbiome humain a un impact notable sur notre santé. Par exemple, un nombre croissant de recherches montre que les changements dans la composition de la flore intestinale peuvent parfois affecter le fonctionnement du cerveau. De plus, des études indiquent que le microbiote des patients atteints du syndrome du côlon irritable (SCI) et des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) est différent de celui des personnes en santé.

Placé sous le thème « Découvrir le lien entre notre microbiome intestinal et diverses maladies », l'événement mettra en vedette deux chercheurs innovateurs de la filiale américaine de la BMF de même que deux autres de la filiale canadienne, qui ont reçu des subventions de recherche au cours des deux dernières années.

Les lauréats de 2017, Rashim Singh (Ph.D.), des États-Unis, et Alberto Caminero-Fernandez (Ph.D.), du Canada, ont reçu des subventions de recherche les incitant à poursuivre leurs travaux sur les interactions alimentaires avec le microbiote. Plus précisément, la lauréate américaine étudie le rôle du microbiome intestinal et de sa constitution dans le risque accru de cancer colorectal (CCR), tandis que le lauréat canadien cherche à prévenir et à guérir les maladies intestinales inflammatoires en comprenant les microbes impliqués dans le métabolisme du tryptophane.

Les lauréats de 2018 sont : Tao Yang (Ph.D.), des Etats-Unis, dont le sujet de recherche est axé sur les interactions du microbiote dans l'axe intestin-cerveau, cherche à accroître l'efficacité des médicaments antihypertenseurs, et Williams Turpin (Ph.D.), du Canada, dont le sujet de recherche porte sur le microbiote et les thérapies dirigées contre les maladies intestinales chroniques, étudie des microbes spécifiques et leur contribution à l'apparition de la maladie de Chron.

Seront également présents à l'événement les membres du conseil scientifique de la Biocodex Microbiota Foundation : Leo Dieleman (MD. Ph.D.) de l'Université de l'Alberta; Deanna Gibson (Ph.D.) de l'Université de la Colombie-Britannique; Ruth Ann Luna (Ph.D.) du Texas Children's Hospital et du Baylor College of Medicine; Emeran Mayer (MD, Ph.D.) de l'Université de Californie à Los Angeles; Erica Sonnenburg (Ph.D.) de l'Université Stanford; et Elena Verdu (MD, Ph.D.) de l'Université McMaster.

Trois d'entre eux, Emeran Mayer, Erica Sonnenburg et Elena Verdu, prendront la parole à cette occasion pour parler de leurs initiatives de recherche en cours dans le domaine du microbiote et de leur expérience de travail au sein de la Fondation.

Pour suivre l'actualité de l'Institut Biocodex Microbiota, en direct, consultez ses pages sur Facebook et suivez son flux Twitter. Pour en savoir plus sur la Biocodex Microbiota Foundation, rendez-vous sur http://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/foundation.

À propos de Biocodex

Biocodex est une société familiale internationale de recherche, de développement, de fabrication et de commercialisation de produits pharmaceutiques, exerçant ses activités dans plus de 100 pays. Fondée en 1953, la société, un chef de file dans la recherche sur le microbiote humain, s'est fait connaître depuis pour son probiotique unique Saccharomyces boulardii CNCM I-745®, le premier médicament probiotique du genre à avoir un effet bénéfique sur la microflore intestinale. Aujourd'hui, Biocodex s'est transformée, transcendant ses racines probiotiques, en développant des produits dans divers domaines thérapeutiques notamment la gastroentérologie, la gestion de la douleur, l'oncologie, la neurologie/psychiatrie, la rhumatologie et l'otolaryngologie. Biocodex s'engage à fournir à ses clients des solutions de soins de santé efficaces et à demeurer responsable en s'assurant que chaque aspect de notre activité est mené avec intégrité.

À propos de Biocodex Microbiota Foundation

La Biocodex Microbiota Foundation s'est donné pour mission de soutenir la recherche sur le microbiote et ses interactions avec diverses pathologies. Le soutien à la recherche se fait par des subventions accordées à des projets qui étudient l'implication du microbiote dans la santé humaine. La BMF soutient tout autant la recherche fondamentale que la recherche appliquée, et les projets sont sélectionnés chaque année par un comité de scientifiques internationaux indépendants.

La Biocodex Microbiota Foundation (BMF) est un organisme à but non lucratif d'intérêt général.

Personne-ressource :

SSPR

Kayli Berlin

kberlin@sspr.com

(650) 240-6926

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/693118/Biocodex_Microbiota_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Biocodex Microbiota Foundation

Communiqué envoyé le 20 mars 2019 à 15:19 et diffusé par :