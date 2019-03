Fonds d'appui au rayonnement des régions - 50 800 $ pour la réalisation d'une étude sur les répercussions socioéconomiques des organismes communautaires





SAGUENAY, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, est fière d'accorder, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), une somme de 50 800 $ à la Corporation de développement communautaire (CDC) du Roc. Avec ce soutien financier, l'organisme pourra mesurer la valeur sociale et économique du travail effectué par les six CDC du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce projet permettra également aux organismes communautaires membres des CDC de mieux faire connaître la portée de leurs actions. En effet, il inclut aussi la production d'outils de communication et l'élaboration de stratégies de diffusion. L'initiative en question répond à l'une des priorités du Saguenay?Lac-Saint-Jean, qui prévoit de soutenir la lutte contre la pauvreté, l'inclusion sociale et la participation citoyenne.

« Les CDC contribuent grandement au développement de notre société en améliorant la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, tant sur le plan individuel que collectif. Cette aide financière leur permettra de poursuivre encore plus efficacement leur mandat. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette étude permettra de faciliter la collaboration avec les différents partenaires de la région, puisqu'ils seront en mesure de mieux comprendre toutes les retombées du travail accompli par les organismes communautaires. C'est l'ensemble des municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui en bénéficieront. »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des collectivités. L'objectif est d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant près de 6,6 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 19 initiatives au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

