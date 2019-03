Déclaration du premier ministre à l'occasion de la fête de Pourim





OTTAWA, le 20 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête de Pourim :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde célébreront le début de la fête de Pourim.

« Aujourd'hui, familles et proches se réuniront pour partager des mets traditionnels, comme des oreilles d'aman. Ils échangeront des cadeaux, liront le livre d'Esther et donneront généreusement à ceux qui sont dans le besoin.

« La fête de Pourim rend hommage à l'histoire de la reine Esther et de son oncle Mordecai, qui ont sauvé le peuple juif des persécutions perpétrées par l'ancien Empire perse. Cette fête célèbre la résilience et le courage du peuple juif, et nous rappelle également qu'il revient à chacun d'entre nous de lutter contre l'antisémitisme, la discrimination et la haine au Canada et à travers le monde.

« Aujourd'hui, nous reconnaissons également les contributions que les Canadiens juifs apportent à notre pays. La communauté juive du Canada a joué un rôle essentiel pour bâtir un Canada plus fort et plus inclusif, et c'est toujours le cas aujourd'hui.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une heureuse fête de Pourim à tous ceux qui la célèbrent.

« Chag Purim Sameach! »

