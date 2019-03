Budget fédéral 2019 : Tourisme Montréal salue les investissements pour l'industrie touristique canadienne





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le budget fédéral 2019 sera profitable pour l'ensemble de l'industrie touristique canadienne et québécoise, selon Tourisme Montréal. Il s'agit du premier budget au cours des dernières années contenant autant de mesures qui répondent à des besoins précis de l'industrie touristique, tout en permettant des avancées réelles dans le futur. Tourisme Montréal tient à souligner les points suivants :

Le lancement de la Stratégie fédérale pour l'emploi et le tourisme qui vise à positionner le tourisme comme vecteur économique majeur pour l'économie canadienne. Tourisme Montréal assure sa collaboration à cette réflexion.

Le financement de 58,5 M$ pour le Fonds pour les expériences canadiennes - le financement sur deux ans aux agences de développement régional pour la création d'un fonds pour les expériences canadiennes. Ces priorités sont en adéquation avec les objectifs en développement de produits de Tourisme Montréal.

L'augmentation du budget publicitaire de 5 M$ pour une campagne de marketing touristique aidant les Canadiens à explorer des régions méconnues du Canada .

S'ajoutent aux bonnes nouvelles, des mesures visant à assurer la sécurité lors des festivals et événements ainsi qu'une augmentation importante des sommes consenties aux principaux programmes de soutien à l'industrie et aux différents diffuseurs des arts de la scène. La vitalité des grands festivals et de la culture est d'ailleurs au coeur des stratégies de Tourisme Montréal.

« Ce budget est la démonstration très concrète de la confiance du gouvernement canadien envers les leaders du tourisme à travers le pays pour faire grandir cette industrie créatrice de richesses », s'est réjoui Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. « Nous avons maintenant les moyens de nos ambitions », a-t-il conclu.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

