Prix Milieu de travail d'exception 2019 - YQB parmi les meilleurs employeurs au Canada





QUÉBEC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) s'est vu décerner pour une deuxième année d'affilée le prix Milieu de travail d'exception, dans la catégorie Organisme sans but lucratif de moyenne envergure par Morneau Shepell et The Globe and Mail. Le prix Milieu de travail d'exception reconnaît l'excellence des organisations qui favorisent l'engagement, la productivité et la santé de leur main-d'oeuvre. Ce prix unique en son genre est entièrement fondé sur les commentaires des employés recueillis lors d'un sondage portant sur quatre piliers de la santé : la santé physique, la santé mentale, la santé au travail et la santé de la vie.

« La santé et la mobilisation de nos employés sont nos plus grandes richesses et demeurent prioritaires pour YQB. Si nous avons connu 17 années consécutives de croissance, que nous avons réussi à livrer le plus grand projet de notre histoire dans les délais et que nous recevons de nombreuses reconnaissances sur la scène nationale et internationale, c'est grâce au travail et à l'engagement de tous les instants de nos employés, » a déclaré M. Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de YQB. « C'est un véritable honneur que d'être reconnu parmi les gagnants nationaux du prix Milieu de travail d'exception 2019, et par le fait même, parmi les meilleurs employeurs au pays, » a-t-il ajouté.

YQB a déployé diverses mesures dans les dernières années pour atteindre des normes élevées en matière de milieu de travail sain et pour être un employeur de choix. Les principales initiatives mises en place comptent la formation d'un comité Santé mieux-être, la création d'un programme de reconnaissance entre pairs qui favorise la reconnaissance spontanée et non pécuniaire, le déploiement d'une programmation santé mieux-être, sûreté et environnement qui propose des activités sportives et des conférences aux employés, ainsi que l'utilisation de la plateforme OfficeVibe pour sonder de façon hebdomadaire les employés sur leur satisfaction envers leur milieu de travail.

De plus, les résultats du sondage Milieu de travail d'exception réalisé auprès des employés permettent à YQB de concentrer ses efforts sur les enjeux spécifiques à son milieu de travail, et ainsi, de continuer à améliorer la santé globale de ses employés.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Distinctions récentes :

2019 et 2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par Morneau Shepell et The Globe and Mail

2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par et 2018 - Prix de l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien

l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien 2018 - Meilleures pratiques en communication - ACI-NA

2018 ? Prix INOVA de l'Institut de développement urbain du Québec

2018 ? Certification Airport Carbon Accreditation, niveau 2

2018 ? Grands Prix du génie-conseil québécois - Prix Bâtiment mécanique-électrique

2017 et 2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in North America

2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in 2017 ? Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018

2017 ? Prix Boomerang ? Grand Prix site ou application - service de l'année pour l'application mobile « YQB, Aéroport de Québec »

2016 - Prix Boomerang - Grand Prix site ou application - service de l'année pour le site « aeroportdequebec.com »

2016 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Mention Highly Commended

2013, 2011 et 2010 ? Aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord, dans la catégorie de 0 à 2 millions de passagers, selon Airport Service Quality (ASQ)

