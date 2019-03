CleanEquity® Monaco 2019 - Présentation des Entreprises & Nouvelles Collaborations





LONDRES, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, le forum de l'innovation en technologie durable, cofondé par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco & Mungo Park, président d'Innovator Capital, a démarré le 13 mars.

Le huitième Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a ouvert la conférence en discutant des Nations Unies, des Objectifs du développement durable et du rôle crucial que l'innovation doit occuper.

L'équipe d'Innovator Capital ("ICL") CleanEquity®, banque d'investissement spécialisée basée à Londres, a revu plus de 600 technologies pour ce 12e anniversaire ; et voici les entreprises ayant été sélectionnées pour présenter :

ICL annonce deux nouvelles collaborations pour 2019, APCO Worldwide et Reliance Industries Ltd.

Brad Staples, PDG, APCO Worldwide :

« Les petites entreprises innovantes constituent le socle de l'économie moderne et de nombreuses firmes chez Monaco sont à l'avant-garde de la révolution de la durabilité. L'ouverture des marchés mondiaux signifie que l'accès à l'investissement, aux compétences et aux opportunités est sans précédent. Néanmoins, des vents contraires se profilent à l'horizon, avec un immense changement géopolitique en cours. Naviguer dans ce paysage complexe du changement requiert de l'agilité et de l'expérience. APCO célèbre son 35e anniversaire en 2019, et nous sommes fiers de collaborer avec CleanEquity pour faire en sorte que cette dernière génération de pionniers prospère pendant les 35 prochaines années, et au-delà. »

Dr Ajit Sapre, Président du Groupe, Reliance Industries Ltd, a commenté :

« Reliance est ravie de faire partie de CleanEquity Monaco 2019. Nous sommes fiers de sponsoriser cette prestigieuse plateforme qui encourage les entrepreneurs et les innovateurs partout dans le monde à présenter les meilleures technologies durables émergentes. Reliance entreprend des efforts en durabilité grâce à sa R&D de pointe en utilisant la technologie de la plateforme Algae. Nous avons développé un processus de liquéfaction hydrothermique catalytique (RCAT-HTL), une technologie dérivée des algues à l'initiative sur le pétrole, qui convertit toute la biomasse et les déchets organiques en pétrole brut renouvelable dense avec une baisse d'énergie. Ce pétrole brut renouvelable peut être traité dans l'infrastructure de raffinement existante pour produire des carburants de transport comme le Carburant de l'Aviation durable. Reliance a créé des flux de biologie et d'ingénierie multidisciplinaires pour créer des sources sûres et renouvelables de biocarburants, de produits biochimiques et nutritionnels comme l'alimentation humaine et animale. »

