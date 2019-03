Budget 2019 : Vers un accès accru aux STIM





OTTAWA, le 20 mars 2019 /CNW/ - Ingénieurs Canada se réjouit des engagements du gouvernement fédéral à l'égard de l'accès des Autochtones aux études postsecondaires, de ses investissements dans les compétences essentielles en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), et de sa volonté d'assurer l'avenir du Canada dans le domaine spatial, comme il est prévu dans le Budget 2019 : Investir dans la classe moyenne.

« Ingénieurs Canada est heureux des investissements importants promis par le gouvernement pour faire croître l'accès des Autochtones aux études postsecondaires et ainsi réduire les obstacles qui les empêchent d'entreprendre des carrières comme celle d'ingénieur, a déclaré Annette Bergeron, MBA, FCAE, FEC, P.Eng., présidente d'Ingénieurs Canada. Cet engagement est étayé par des mesures orientées vers l'avenir qui permettront de préparer les jeunes aux carrières de demain en les dotant des compétences essentielles en STIM. »

Ingénieurs Canada plaide activement en faveur de l'amélioration de l'accès des Autochtones aux études postsecondaires en génie. Il s'agissait d'ailleurs de l'une des principales recommandations de son mémoire prébudgétaire soumis en juillet 2018. L'organisme se dit encouragé par l'engagement substantiel que le gouvernement a pris dans son budget afin de faciliter l'entrée des étudiants autochtones au postsecondaire et d'accroître le soutien qui leur est offert pendant leurs études.

Il est crucial que le gouvernement n'en reste pas là et investisse précisément dans les programmes d'accès au génie. Une carrière d'ingénieur constitue une façon constructive et gratifiante de renforcer les communautés, et de jeter les bases des possibilités qui s'offriront aux générations à venir.

Ingénieurs Canada est également ravi de la promesse contenue dans le Budget 2019 d'élargir les programmes de STIM et d'offrir aux jeunes l'occasion d'acquérir de l'expérience de travail dans leur domaine d'études. L'organisme a toujours demandé au gouvernement d'accroître son soutien aux programmes existants d'apprentissage intégré au travail pour aider les étudiants dans leur transition entre les études postsecondaires et le marché de l'emploi.

Ingénieurs Canada est aussi encouragé par les investissements prévus au budget dans le perfectionnement de compétences importantes en STIM chez les jeunes, ce qui leur permettra d'acquérir des habiletés cruciales et leur fournira les occasions dont ils ont besoin pour poursuivre des études en génie.

Outre les annonces précédentes du gouvernement, le Budget 2019 prévoit un investissement important dans l'exploration spatiale. La participation du Canada au « Gateway » lunaire mené par la NASA et le financement d'une stratégie spatiale canadienne donneront un essor important à un grand nombre d'emplois et d'entreprises du domaine du génie partout au pays. Ingénieurs Canada est fier d'avoir pris part à la campagne Tiens bon Canada, lancée par MDA, afin de plaider pour le renouvellement du financement de la recherche et de l'exploration spatiale, et il est heureux que cette campagne ait porté ses fruits.

Ingénieurs Canada a soumis un mémoire prébudgétaire au Comité permanent des finances de la Chambre des communes en juillet 2018. Dans ce mémoire, Ingénieurs Canada recommandait des investissements visant à attirer et retenir les femmes et les Autochtones dans les programmes d'études en génie et la profession d'ingénieur, des investissements dans la collecte et l'analyse de données sur le marché du travail en génie et la prolongation du financement pour intégrer les évaluations de la vulnérabilité climatique des infrastructures publiques dans la gestion du cycle de vie des actifs. Lire le mémoire sur le site Web d'Ingénieurs Canada.

Ingénieurs Canada défend l'honneur, l'intégrité et les intérêts de la profession d'ingénieur. À cet égard, l'organisme contribue au maintien de normes rigoureuses et uniformes en matière de réglementation du génie, favorise la croissance de la profession au Canada et suscite la confiance du public.

