Invitation aux médias - Françoise Gaudet-Smet, pionnière du végétarisme et du véganisme?

LONGUEUIL, QC, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - '' Calculez le nombre de personnes qui, dans un bureau de médecin, reçoivent l'ordre formel de «modérer la consommation de la viande» et même de s'en passer tout à fait. Foie engorgé, haute pression, artériosclérose, arthrite... et hop! Dehors les riches boeufs rôtis, les côtelettes de porc gras, les gigots d'agneau et les épaules de veau farci... La cuisine aux légumes reste donc un bienfait. Profitons-en pendant que les jardins débordent de toutes leurs richesses. '' Revue Paysana, 1946

Dans son ouvrage intitulé Faiminisme, la journaliste Nora Bouazzouni n'interroge-t-elle pas le rapport entre le patriarcat et une entrecôte?

Le féminisme crée les goûts, les transforme et met au défi l'industrie alimentaire toute puissante. L'exposition « MÂLE » OU FÉMINISTE ? aborde l'évolution de la condition féminine sous l'angle des pratiques alimentaires et à travers les différents codes, interdits, habitudes et stéréotypes de la consommation. Manger est un acte fort !

UN VERNISSAGE AURA LIEU le jeudi 21 mars à 17h30, 2380 boul. Roland-Therrien, Longueuil, QC J4L 1V9, Canada *Un cocktail dînatoire sera servi.

L'exposition « MÂLE » OU FÉMINISTE ? est présentée du 21 mars au 27 septembre 2019

Le Musée de la Femme contribue au renforcement du leadership des femmes. Il vous plonge au coeur de la vie des femmes du Québec de 1617 à nos jours.

