Kamado Joe lance de nouveaux grils et dévoile son nouveau fumoir innovant





ATLANTA, 20 mars 2019 /CNW/ - Kamado Joe, le fabricant innovateur qui bouleverse la catégorie des grils en céramique, annonce le lancement de deux nouveaux grils de style kamado : le Classic III et le Big Joe III. Très attendus, les grils de la série III sont les premiers à disposer du fumoir hyperbolique révolutionnaire de la société, nommé « Sl?Roller ». Cette chambre innovante, conçue par une équipe de chercheurs de Harvard, maximise la saveur de fumée et la distribution de la chaleur en modifiant la pression interne pour créer un écoulement d'air cyclonique optimal à l'intérieur du gril.

Les tout nouveaux grils Classic III (PDSF : 1 599 $ US) et Big Joe III (PDSF : 2 399 $ US) seront offerts partout sur la planète par les détaillants partenaires.

« Nous nous lançons constamment le défi de mettre au point le meilleur gril jamais conçu. La série III ne fait pas exception. Nous avons utilisé les meilleurs matériaux, une science de renommée mondiale et les meilleurs partenaires internationaux pour offrir aux amateurs de grillades un gril de style céramique qui surpasse tout ce que l'on trouve sur le marché », explique Bobby Brennan, chef de la direction de Kamado Joe. « Ce n'est pas seulement novateur; c'est scientifiquement supérieur. »

Le fumoir hyperbolique Sl?Roller

Étant le fruit d'une technologie jamais utilisée auparavant dans l'industrie des grillades, le Sl?Roller bénéficie d'une science brevetée développée par Desora, une équipe de chercheurs de Harvard qui a entrepris de transformer un gril de style kamado en l'un des fumoirs les plus performants de la planète. La technologie hyperbolique du Sl?Roller modifie fondamentalement l'écoulement d'air à l'intérieur du gril, ce qui fait que la fumée circule cinq à 20 fois plus autour de la nourriture que dans les autres grils. En répartissant la fumée et la chaleur grâce à des vagues ondulantes et recirculantes, le Sl?Roller enrobe de fumée la nourriture tout en distribuant uniformément la chaleur, ce qui rehausse la saveur et réduit les points chauds dans une proportion pouvant atteindre 80 pour cent.

La nouvelle série intègre de nombreuses innovations

Comme leurs prédécesseurs, les grils Classic III et Big Joe III sont munis d'une coquille à paroi épaisse thermorésistante qui emprisonne la fumée et l'humidité indépendamment de la température. Faciles à ouvrir, les dômes sont munis de charnières Air Lift avec contrepoids et du trou d'aération Kontrol Tower sur le dessus, à l'épreuve des intempéries et ultra-précis, alors que la vaste surface de cuisson du dessous est faite d'acier inoxydable de calibre commercial 304. Les grils de la série III sont aussi équipés par défaut du système de cuisson souple à trois composants Divide & Conquer®, du panier pour le charbon de bois, du foyer multipanneau sophistiqué, de tablettes latérales thermorésistantes en aluminium thermolaqué, d'un chariot robuste en acier galvanisé avec roulettes, et d'un tiroir à cendres amovible et breveté pour nettoyer facilement le dispositif.

En plus de la nouvelle série de grils, Kamado Joe bonifie son éventail d'accessoires de grillades de calibre professionnel. En forme de coin, le module à pizza D?Joe, qui transforme les grils Classic ou Big Joe de Kamado Joe en un four à pizza haute performance, crée un environnement optimal pour obtenir la croûte parfaite et des garnitures croustillantes.

Pour en apprendre plus à propos de la technologie et de la conception à l'origine du Sl?Roller et pour découvrir les nouveaux ajouts à la gamme de produits de Kamado Joe, visitez le kamadojoe.com.

À PROPOS DE KAMADO JOE

Établi en banlieue d'Atlanta, en Géorgie, Kamado Joe continue de perfectionner le gril kamado ancien de style asiatique. Kamado Joe est fier d'avoir modernisé le style classique du gril grâce à une qualité de fabrication inégalée, à des fonctionnalités plus intelligentes, à des accessoires novateurs et à une gamme souple de surfaces de cuisson. Avec la venue d'un portefeuille élargi de nouveaux produits, Kamado Joe continuera dorénavant à faire innover la cuisson extérieure à titre de chef de file.

À PROPOS DE DESORA

Fondé par des étudiants et des membres du personnel de l'Université Harvard pour faire oeuvre de précurseur dans le domaine de la cuisson, Desora se sert de la science, de l'ingénierie et de résultats éprouvés pour mettre la cuisine à la portée de tous. Aidant les utilisateurs à perfectionner leur cuisson, la gamme de produits de qualité de Desora comprend le iKamand et le Sl?Roller conçus pour les grils Joe ProJoe, Classic III et Big Joe III de Kamado.

