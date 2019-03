L'ACCAP appuie la proposition du budget d'améliorer les options de retraite des Canadiens





TORONTO, le 20 mars 2019 /CNW/ - Au nom de ses sociétés membres, l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) félicite le gouvernement fédéral de prendre deux mesures importantes pour assurer la sécurité du revenu de retraite des Canadiens.

« Le budget d'hier propose en effet de permettre aux Canadiens d'utiliser une partie de leur épargne-retraite pour souscrire des rentes garantissant un revenu à vie, dont le service commence au plus tard à 85 ans, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Il est parfaitement logique de permettre aux particuliers de gérer leurs fonds de retraite, tout en leur offrant une option supplémentaire de revenu de retraite sûr et prévisible. »

Ce changement dans la façon de traiter les rentes est une mesure que notre industrie et d'autres parties prenantes demandent au gouvernement depuis un certain temps.

L'industrie des assurances vie et maladie appuie également la proposition d'autoriser ceux qui participent à des régimes de retraite à cotisations déterminées à mettre en commun le risque de longévité et le risque de placement.

« Parvenir à un équilibre entre la prise en charge de ces risques individuellement et leur transfert intégral à des contrats d'assurances permet en outre de répondre aux besoins des consommateurs, d'ajouter M. Frank. Rendre ces options disponibles à un plus grand nombre constitue une politique d'intérêt public judicieuse, et nous serons heureux de travailler avec le gouvernement au développement de ces options. »

