Les souscripteurs admissibles de polices mutuelles d'Assurance Economical votent à majorité écrasante de poursuivre le processus

WATERLOO, ON, le 20 mars 2019 /CNW/ - Assurance Economical a marqué un tournant dans son parcours vers l'entrée en bourse. Lors d'une assemblée extraordinaire tenue aujourd'hui, 99 % des souscripteurs admissibles de polices mutuelles de l'entreprise ont voté en faveur du processus de démutualisation.

« Nous sommes la première compagnie d'assurance de dommages au Canada à aller de l'avant avec la démutualisation au titre de ce règlement. Le parcours a été long et complexe, mais nous sommes reconnaissants de l'appui écrasant de nos souscripteurs admissibles de polices mutuelles à ce moment important de notre histoire. Aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés davantage de notre vision ambitieuse pour Economical », affirme John Bowey, Président du conseil d'administration, Assurance Economical.

« La confiance témoignée par le résultat du vote d'aujourd'hui soutient la transformation recherchée par Economical pour devenir un assureur indépendant de haut rendement au Canada », ajoute Rowan Saunders, Président et chef de la direction, Assurance Economical. « Nous créons un élan dans l'entreprise pour libérer notre plein potentiel et devenir un chef de file de notre industrie, reconnu pour notre innovation d'entreprise et la façon dont nous prenons soin de nos clients. »

Economical a annoncé cette deuxième assemblée générale en janvier, ainsi que les détails de son plan de transformation. Le plan souligne la façon dont Economical passera d'une société mutuelle à une société par actions et inclut la méthode de répartition des avantages financiers découlant de la démutualisation.

Selon le règlement fédéral régissant le processus de démutualisation, les prochaines étapes suivant le vote positif d'aujourd'hui sont les suivantes :

Obtenir l'autorisation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de tenir une troisième assemblée extraordinaire pour tous les souscripteurs admissibles de polices. Tenir la troisième assemblée extraordinaire d'environ 630?000 souscripteurs admissibles de polices afin de voter sur l'approbation du plan de conversion. Faire une demande d'approbation finale de démutualisation au ministre fédéral des Finances.

Suivant la réussite de ces dernières étapes du processus de démutualisation, Assurance Economical sera en mesure d'effectuer son entrée en bourse prévue.

« Nous nous concentrons actuellement pour réaliser des profits découlant d'investissements stratégiques et prouver leur potentiel par l'entremise de l'entrée en bourse, pour que nous puissions continuer d'être un chef de file avant-gardiste, un excellent partenaire d'affaires pour nos courtiers et nos clients, et un participant dans la consolidation de l'industrie », explique Rowan Saunders. « Au bout du compte, le prix des actions vendues lors de notre entrée en bourse est ce qui détermine la valeur des avantages découlant de la démutualisation distribués aux souscripteurs admissibles de polices. »

Economical évaluera constamment les conditions du marché, le rendement de l'entreprise et les autres facteurs pouvant influencer l'échéancier et le succès d'une entrée en bourse et, par extension, les étapes restantes du processus de démutualisation.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,5 milliards de dollars en primes brutes souscrites en 2018 et environ 5,7 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2018. Établie à Waterloo et fondée en 1871, Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays.

