Réforme de l'industrie du taxi : Québec mérite des félicitations !





MONTRÉAL, le 20 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'IEDM félicite le gouvernement du Québec pour avoir choisi d'assouplir la réglementation et d'encourager l'innovation. En effet, le projet de loi pour moderniser l'industrie du taxi, qui vient tout juste d'être déposé par le ministre des Transports, propose une série de mesures bénéfiques autant pour les consommateurs que pour l'industrie.

D'entrée de jeu, il faut souligner l'abolition de toute forme de permis liés à des quotas, dont l'effet principal a été de créer jusqu'à maintenant des distorsions coûteuses pour le consommateur, tout en empêchant l'industrie d'évoluer.

«?La valeur des permis représentait une barrière à l'entrée et affectait les revenus des chauffeurs. Il ne faisait aucun sens d'un point de vue économique d'avoir à acheter le droit de produire ou de travailler dans un domaine?», explique Germain Belzile, chercheur associé senior à l'IEDM. «?C'est aussi une excellente nouvelle que de permettre à un chauffeur de taxi de desservir l'ensemble du territoire québécois.?»

De plus, les exigences de qualifications seront les mêmes pour tous les chauffeurs, ce qui mettra tous les acteurs de l'industrie sur un même pied d'égalité et encouragera l'entrepreneuriat et l'innovation.

«?La réglementation actuelle est moribonde et visait avant tout à favoriser les propriétaires de permis de taxis. La souplesse du nouveau cadre de l'industrie offrira sans aucun doute plus de choix aux consommateurs et un meilleur service, et possiblement de meilleurs prix?», conclut M. Belzile.

Pour plus de détails, consulter le Point intitulé «?Comment moderniser l'industrie du taxi?», signé par Germain Belzile, chercheur associé senior à l'IEDM. Cette publication est disponible sur notre site.

L'IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications et ses interventions, l'IEDM alimente le débat sur les politiques publiques au Québec et à travers le Canada en proposant des réformes fondées sur les principes de l'économie de marché et de l'entrepreneuriat.

